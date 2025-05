APT

Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

Krypto-NameAPT

RangNo.33

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil0.001%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)38.97%

Umlaufangebot632,789,958.9475794

Maximales Angebot∞

Gesamtangebot1,152,186,685.8574219

Umlaufrate%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch19.90315084342996,2023-01-30

Niedrigster Preis3.086972917064586,2022-12-29

Öffentliche BlockchainAPTOS

EinführungAptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

Sektor

Soziale Medien

etfindex:mc_etfindex_sourceHaftungsausschluss: Die Daten stammen von cmc und stellen keine Anlageberatung dar.