AGON

A multi-modal AI superintelligence that leverages a network of specialized agents across multiple domains.

Krypto-NameAGON

RangNo.1154

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)0.19%

Umlaufangebot1,000,000,000

Maximales Angebot1,000,000,000

Gesamtangebot1,000,000,000

Umlaufrate1%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.02454085562608302,2025-02-09

Niedrigster Preis0.002033433764252593,2025-01-25

Öffentliche BlockchainBSC

EinführungA multi-modal AI superintelligence that leverages a network of specialized agents across multiple domains.

Sektor

Soziale Medien

etfindex:mc_etfindex_sourceHaftungsausschluss: Die Daten stammen von cmc und stellen keine Anlageberatung dar.