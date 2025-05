AERGO

Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

Krypto-NameAERGO

RangNo.425

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)33.89%

Umlaufangebot479,999,995.7689212

Maximales Angebot500,000,000

Gesamtangebot500,000,000

Umlaufrate0.9599%

Ausgabedatum2018-12-18 00:00:00

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.6970735396414783,2025-04-16

Niedrigster Preis0.0161023174991,2020-03-13

Öffentliche BlockchainETH

EinführungAergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

Sektor

Soziale Medien

etfindex:mc_etfindex_sourceHaftungsausschluss: Die Daten stammen von cmc und stellen keine Anlageberatung dar.