2024PUMP

At 2024 PUMP, we're all about celebrating the excitement and potential of the cryptocurrency market. With the 2024 Bitcoin halving event on the horizon, our meme coin is here to capture the spirit of the impending pump and provide the crypto community with a fun and memorable experience.

Krypto-Name2024PUMP

RangNo.3815

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)0.00%

Umlaufangebot0

Maximales Angebot2,024,202,420,242,024

Gesamtangebot2,024,202,420,242,024

Umlaufrate0%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.19216906373616904,2023-11-22

Niedrigster Preis0.000000006011257052,2024-09-27

Öffentliche BlockchainBSC

EinführungAt 2024 PUMP, we're all about celebrating the excitement and potential of the cryptocurrency market. With the 2024 Bitcoin halving event on the horizon, our meme coin is here to capture the spirit of the impending pump and provide the crypto community with a fun and memorable experience.

Sektor

Soziale Medien

etfindex:mc_etfindex_sourceHaftungsausschluss: Die Daten stammen von cmc und stellen keine Anlageberatung dar.