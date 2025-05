1DOLLAR

1dollar is a meme coin on the Solana chain.

Krypto-Name1DOLLAR

RangNo.1152

Marktkapitalisierung$0.00

Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung$0.00

Marktanteil%

Handelsvolumen/Marktkapitalisierung (24H)0.42%

Umlaufangebot999,779,857.602011

Maximales Angebot999,898,368.36

Gesamtangebot999,779,857.602011

Umlaufrate0.9998%

Ausgabedatum--

Der Preis, zu dem der Vermögenswert erstmals ausgegeben wurde--

Allzeithoch0.08667808675621878,2025-01-19

Niedrigster Preis0.001299262449499681,2025-01-13

Öffentliche BlockchainSOL

Einführung1dollar is a meme coin on the Solana chain.

Sektor

Soziale Medien

etfindex:mc_etfindex_sourceHaftungsausschluss: Die Daten stammen von cmc und stellen keine Anlageberatung dar.