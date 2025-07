MEXC DEX+ Dienstleistungsvereinbarung

Einführung A) Diese DEX-Dienstleistungsvereinbarung („Vereinbarung“) ist ein Vertrag zwischen Ihnen („Sie“, „Ihr“ oder „Benutzer“) und MEXC Global („wir“, „uns“, „unser“ oder „MEXC“). Sie legt die Bedingungen fest, die Ihre Nutzung des DEX-Produkts von MEXC (im Folgenden als „DEX“ bezeichnet) und der damit verbundenen Handelsdienstleistungen über mexc.com oder eine unserer verbundenen Websites, Programmierschnittstellen oder mobilen Anwendungen (zusammen die „Plattform“) regeln. B) Die Bedingungen dieser Vereinbarung sind ergänzend zur Nutzungsvereinbarung, Datenschutzrichtlinie, Risikohinweise oder zu anderen von MEXC veröffentlichten Vereinbarungen oder Dokumenten, die sich auf die DEX-Produkte von MEXC oder damit verbundene Handelsdienstleistungen beziehen (zusammen die „Rechtlichen Dokumente“). Falls die Bestimmungen dieser Vereinbarung von denen der Rechtlichen Dokumente abweichen, haben die Bestimmungen dieser Vereinbarung Vorrang. Bevor Sie unsere DEX-Produkte und die damit verbundenen Dienste nutzen, sollten Sie diese Vereinbarung sowie die Rechtlichen Dokumente sorgfältig lesen. C) Durch die Nutzung der DEX-Produkte von MEXC und der damit verbundenen Handelsdienstleistungen (der „Dienst“ oder die „Dienste“) gelten Sie als mit den Bedingungen dieser Vereinbarung sowie den Bestimmungen der Rechtlichen Dokumente (einschließlich etwaiger von uns veröffentlichter Änderungen) vertraut, einverstanden und haben diese vollständig verstanden. Sollten Sie mit einer der in dieser Vereinbarung oder den Rechtlichen Dokumenten aufgeführten Bedingungen nicht einverstanden sein, wird Ihnen hiermit geraten, die Nutzung der Dienste unverzüglich einzustellen. Durch die fortgesetzte Nutzung der Dienste stimmen Sie den in dieser Vereinbarung und den Rechtlichen Dokumenten festgelegten Bedingungen vorbehaltlos und in vollem Umfang zu. D) Bitte beachten Sie, dass bestimmte Benutzer mit Wohnsitz in bestimmten Gerichtsbarkeiten keinen Zugriff auf den Dienst haben. Dazu können unter anderem Nordkorea, Kuba, Sudan, Syrien, Iran, das chinesische Festland, Singapur, die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Hongkong, die von Russland kontrollierten Regionen der Ukraine (derzeit einschließlich der Krim, der Regionen Donezk und Luhansk), Sewastopol und Kanada gehören (zusammen als „Verbotene Länder“ bezeichnet). Die obige Liste ist nicht abschließend und kann von MEXC einseitig und ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

MEXC DEX+ Produkte und Dienstleistungen A) Die Dienste bestehen aus Aggregatoren, die es Ihnen ermöglichen, bestimmte digitale Vermögenswerte über verschiedene Blockchain-Netzwerke („Drittanbieter-Blockchains“) zu tauschen. Bei der Durchführung der Dienste fungiert MEXC als Informationsanzeigeplattform und als Vermittler, der auf Ihre ordnungsgemäße Anweisung hin eine Verkaufs- oder Kauforder („Order“) platziert. MEXC garantiert jedoch weder die Ausführung dieser Orders noch, dass solche Orders rechtzeitig platziert werden. B) Digitale Wallets können verschiedene dezentrale Merkmale der Blockchain-Technologie aufweisen. Diese dezentralen Dienste unterscheiden sich von Bank- und Finanzinstitutionen. Sie verstehen und akzeptieren, dass MEXC nicht für die Speicherung Ihres privaten Schlüssels und Ihrer Seed-Phrase verantwortlich ist. Ihr privater Schlüssel und Ihre mnemonische Phrase wurden einem ordnungsgemäß autorisierten Drittanbieter-Dienstleister anvertraut. Sie stimmen außerdem zu und verstehen, dass es ausschließlich Ihre Verantwortung ist, die Vertraulichkeit und Sicherheit Ihres MEXC-Kontos und Passworts zu wahren. Sie sind für alle Aktivitäten verantwortlich, die in Ihrem MEXC-Konto durchgeführt werden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Offenlegung oder Veröffentlichung von Informationen, das Online-Klicken zur Zustimmung oder Einreichung verschiedener Regelvereinbarungen, die Online-Verlängerung von Vereinbarungen oder den Kauf von Dienstleistungen usw.). Sie übernehmen die volle Verantwortung für alle Handlungen und Erklärungen, die unter Verwendung Ihres Kontos und Passworts vorgenommen werden. C) Sie können Ihre persönliche digitale Wallet verknüpfen, um die MEXC DEX+ Dienste zu nutzen. In solchen Fällen werden der private Schlüssel und die mnemonische Phrase ausschließlich in Ihrer Verantwortung erstellt und aufbewahrt. Weder MEXC noch autorisierte Drittanbieterdienste haben Zugriff auf Ihre Wallet. Sie tragen die alleinige Verantwortung für sämtliche Transaktionen, die Ihre Wallet betreffen – unabhängig davon, ob diese von Ihnen genehmigt oder autorisiert wurden. Sie übernehmen die volle Haftung für alle daraus resultierenden Konsequenzen. D) Die digitalen Vermögenswerte, die in den hervorgehobenen Auflistungen unserer Dienste erscheinen, werden auf Grundlage verschiedener Faktoren ausgewählt, einschließlich – aber nicht beschränkt auf – deren Platzierung auf branchenweit anerkannten Analyseplattformen wie coingecko.com, der Performance des digitalen Vermögenswerts auf unseren Diensten sowie unserer internen Richtlinien für hervorgehobene Auflistungen. Sie verstehen und akzeptieren, dass wir durch die Aufnahme in eine hervorgehobene Auflistung keine Empfehlung oder Förderung eines bestimmten digitalen Vermögenswerts aussprechen. Wir behalten uns das Recht vor, nach eigenem Ermessen jederzeit digitale Vermögenswerte in den Auflistungen oder Diensten hinzuzufügen, zu ändern, zu aktualisieren oder zu entfernen. E) Sie stimmen zu, die Dienste ausschließlich zu rechtmäßigen Zwecken zu nutzen und diese nicht als Mittel zur Umgehung geltender Gesetze zu verwenden. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, dieses Abkommen, die Nutzungsbedingungen sowie alle von MEXC veröffentlichten und regelmäßig aktualisierten Regeln, Bestimmungen und sonstigen Hinweise oder relevanten Vereinbarungen einzuhalten – einschließlich Bekanntmachungen, Verfahrensanweisungen, Risikohinweisen und weiterer Regelungen und Bedingungen. F) Sie stimmen zu und akzeptieren, dass es sich bei dem Dienst um eine frühe Version des Produkts handelt, die noch nicht vollständig auditiert wurde. Wir übernehmen keine Verantwortung für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten, und sind nicht verpflichtet, Sie für verlorene digitale Vermögenswerte im Zusammenhang mit der Nutzung solcher Prototyp-Produkte oder -Dienste zu entschädigen oder Schadensersatz zu leisten.

Gebühren und Kosten A) Während Ihres Zugriffs auf und Ihrer Nutzung der Dienste können verschiedene Gasgebühren anfallen. Gasgebühren, die auf Drittanbieter-Blockchains im Rahmen der Dienste entstehen, werden von Ihnen getragen. B) Gebühren für Drittanbieter-Protokolle. Während Ihres Zugriffs auf und Ihrer Nutzung der Dienste können weitere Gebühren von Drittanbieter-Protokollen anfallen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gebühren für die Übertragung digitaler Vermögenswerte. Sie sind allein für sämtliche dieser anfallenden Drittanbieter-Protokollgebühren verantwortlich. C) Servicegebühren. Bitte beachten Sie, dass MEXC derzeit keine Gebühren („Servicegebühren“) erhebt, sich jedoch das Recht vorbehält, in Zukunft Servicegebühren zu erheben. Wir können Ihnen bestimmte Servicegebühren für die Bereitstellung der Dienste in Rechnung stellen. Die Servicegebühren können einen Prozentsatz Ihres Transaktionsbetrags über die Dienste ausmachen. Wir werden die anfallenden Servicegebühren von Ihrem Transaktionsbetrag abziehen, um Ihre Nutzung der Dienste zu begleichen. Jede Gebührentabelle wird von Zeit zu Zeit auf unserer Plattform veröffentlicht, und wir behalten uns das Recht vor, eine solche Gebührentabelle nach eigenem Ermessen zu aktualisieren.

Haftungsausschluss A) Die Dienste ermöglichen den Handel mit hochkomplexen und volatilen Finanzinstrumenten, wobei dieser Handel Sie verschiedenen Risiken aussetzen kann, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Cybersicherheitsrisiken und das Risiko von Verlusten. Wir empfehlen Ihnen, sich der damit verbundenen Risiken bewusst zu werden. Durch die Nutzung der Dienste gelten Sie als über die bestehenden Risiken informiert. B) Sie verstehen und stimmen zu, dass die tatsächliche Zeitspanne für den Erhalt Ihrer digitalen Vermögenswerte in Ihrer digitalen Wallet bei der Einlösung oder dem Zugriff auf diese variieren kann und dass die in Ihrer digitalen Wallet empfangenen und angezeigten digitalen Vermögenswerte als endgültig gelten. MEXC haftet nicht für Verluste, die aus dem Vorstehenden resultieren. C) Sie stimmen zu, dass Sie sämtliche Verluste tragen, die aus Ihrem eigenen Verschulden oder Fehlern resultieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: nicht der Transaktionsaufforderung entsprechende Bedienung, nicht rechtzeitige Durchführung von Transaktionen über unsere Dienste, Vergessen oder Offenlegung von Kontosicherheitseinstellungen, geknackte Passwörter, Eindringen oder Hacking Ihres Computers durch Dritte und/oder Eingabe einer falschen Adresse beim Übertragen oder Empfangen digitaler Vermögenswerte. D) Durch die Nutzung des Dienstes in Verbindung mit einer Wallet, die nicht von MEXC oder einem autorisierten Drittanbieterdienst kontrolliert wird, erkennen Sie an und stimmen zu, dass Sie sämtliche Konsequenzen und Haftungen für Transaktionen, die daraus entstehen oder damit in Verbindung stehen, selbst tragen. Weder MEXC noch autorisierte Drittanbieterdienste haften für Verluste, Schäden oder unautorisierte Transaktionen, die in diesem Zusammenhang entstehen. E) Sie verstehen und stimmen zu, dass Sie beim Nutzen der Dienste möglicherweise auf Blockchains Dritter zugreifen und diese verwenden. MEXC haftet nicht für jegliche Verluste, die durch Ihre Nutzung oder Ihren Zugriff auf Blockchains Dritter entstehen. MEXC haftet insbesondere nicht für Verluste, die durch Schwachstellen in Smart Contracts, Hackerangriffe, Aussetzung, Einstellung oder Beendigung von Geschäftsaktivitäten, Insolvenzen, ungewöhnliche Betriebsunterbrechungen oder die Einstellung des Betriebs einer Blockchain Dritter oder andere potenzielle Risiken verursacht werden. Darüber hinaus erklären Sie sich damit einverstanden, sämtliche Verluste, die Ihnen infolge der oben genannten Risiken entstehen, selbst zu tragen. Falls Sie infolge dieser Risiken Verluste erleiden, verstehen und akzeptieren Sie, dass sämtliche digitalen Vermögenswerte, die sich möglicherweise in Ihrer digitalen Wallet befinden, dauerhaft verloren gehen können. F) Der Dienst kann auch Links oder Funktionen enthalten, um auf Websites Dritter („Websites Dritter“) und Anwendungen Dritter („Anwendungen Dritter“) zuzugreifen oder diese zu nutzen, oder anderweitig Inhalte, Daten, Informationen, Dienste, Anwendungen oder Materialien von Dritten („Materialien Dritter“) anzeigen, einbinden oder verfügbar machen. Jegliche Links zu Websites Dritter in den Diensten bedeuten nicht, dass MEXC die dort angebotenen Produkte, Dienste, Informationen oder Haftungsausschlüsse befürwortet, und MEXC übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der dort enthaltenen Informationen. Wenn Sie auf einen Link klicken oder auf eine Website Dritter bzw. Anwendung Dritter zugreifen und diese nutzen, werden Sie – auch wenn wir Sie möglicherweise nicht darauf hinweisen, dass Sie unsere Dienste verlassen haben – den Bedingungen und Konditionen (einschließlich Datenschutzrichtlinien/-hinweisen) einer anderen Website oder Plattform unterstellt. Solche Websites Dritter, Anwendungen Dritter und Materialien Dritter stehen nicht unter der Kontrolle von MEXC und können „offene“ Anwendungen sein, bei denen kein rechtlicher Anspruch besteht. MEXC ist weder verantwortlich noch haftbar für Websites Dritter, Anwendungen Dritter oder Materialien Dritter. MEXC stellt Links zu diesen Websites Dritter und Anwendungen Dritter lediglich als Service zur Verfügung und prüft, genehmigt, überwacht, unterstützt oder garantiert weder diese Websites oder Anwendungen noch deren Produkte, Dienste oder zugehörige Materialien Dritter, noch gibt MEXC hierzu irgendwelche Zusicherungen ab. Die Nutzung aller Links zu Websites Dritter, Anwendungen Dritter und Materialien Dritter erfolgt auf eigenes Risiko. MEXC haftet nicht für Verluste, die durch Ihre Nutzung solcher Drittprodukte und -dienstleistungen auf Websites Dritter und Anwendungen Dritter entstehen. MEXC sowie jede Website Dritter und jede Anwendung Dritter sind unabhängige juristische Einheiten, und dieses Abkommen begründet keinerlei Vertretungsverhältnis, Partnerschaft oder Kooperationsverhältnis zwischen den Parteien. MEXC sowie jede Website Dritter und jede Anwendung Dritter sind jeweils für ihre eigenen Forderungen, Verbindlichkeiten und Streitigkeiten verantwortlich, die sich aus der Erfüllung ihrer jeweiligen Verträge und Vereinbarungen ergeben. G) Fehlfunktionen von Blockchains Dritter. Sie verstehen und stimmen zu, dass MEXC nicht haftbar ist für etwaige Verluste, wenn MEXC oder eine Blockchain Dritter nicht ordnungsgemäß funktioniert oder die Dienste aufgrund folgender Umstände unterbrochen werden und Sie daher die Dienste nicht nutzen, keine Befehle erteilen oder keine entsprechenden Vorgänge oder Transaktionen durchführen können – einschließlich, aber nicht beschränkt auf Ausfälle, Verzögerungen, Unterbrechungen, fehlende Systemreaktionen, verzögerte Systemantworten oder andere ungewöhnliche und/oder unerwartete Umstände. Zu diesen Umständen gehören unter anderem: Die Drittanbieter-Blockchain(s) setzt den Betrieb aus, stellt ihn ein und/oder beendet ihr Geschäft, schließt oder unterbricht bzw. beendet die Dienste auf ungewöhnliche Weise;

Dienstunterbrechung aufgrund von Wartungsarbeiten, wie von MEXC oder der Drittanbieter-Blockchain angekündigt;

Systemfehler bei der Datenübertragung;

Ereignisse höherer Gewalt, die zur Aussetzung der Drittanbieter-Blockchain führen;

Dienstunterbrechung oder Verzögerung einer Drittanbieter-Blockchain aufgrund von Hacking, Computerviren, technischen Anpassungen oder Ausfällen, Website-Upgrades, Bankproblemen oder vorübergehenden Schließungen aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften usw.;

Dienstunterbrechung oder Verzögerung einer Drittanbieter-Blockchain aufgrund von Schäden, Defekten oder Funktionsstörungen ihres Computersystems;

Verluste, die durch technische Probleme entstehen, die mit der bestehenden Technologie in der Branche weder vorhersehbar noch lösbar sind;

Verluste, die Ihnen oder Dritten infolge eines Fehlers oder einer Verzögerung durch einen Dritten entstehen;

Verluste, die Ihnen oder Dritten infolge von Änderungen der Gesetze, Vorschriften und/oder behördlichen Anordnungen entstehen;

Verluste, die Ihnen oder Dritten infolge von höherer Gewalt entstehen, die durch unvorhersehbare, unvermeidbare und/oder unlösbare objektive Umstände verursacht wurde. Sie verstehen und stimmen zu, dass die oben genannten Gründe zu abnormalen Transaktionen, Preisschwankungen, Marktschwankungen, Marktunterbrechungen und anderen möglichen außergewöhnlichen Umständen führen können. Sie erkennen außerdem an, dass die hierin enthaltene Risikobelehrung nicht umfassend oder abschließend sein kann. MEXC kann je nach tatsächlicher Situation die Ausführung Ihrer Anweisungen verweigern. Darüber hinaus verstehen und stimmen Sie zu, dass MEXC für keine Verluste haftet, die aus den oben genannten Umständen entstehen oder damit in Zusammenhang stehen. Wichtiger Hinweis: Durch die Nutzung unserer Dienste gelten Sie als einverstanden, die damit verbundenen potenziellen Risiken eigenständig zu managen, den Wert und die Risiken von Investitionen in digitale Vermögenswerte zu bewerten und mögliche finanzielle Verluste bis hin zum Totalverlust Ihrer Investitionen zu tragen. Sie gelten als einverstanden, vor der Durchführung von Margin-Trading Ihre finanzielle Situation sowie Ihre Risikotoleranz sorgfältig zu berücksichtigen und sind sich der Risiken einer Investition in digitale Vermögenswerte bewusst. Sie verstehen, dass beim Margin-Trading mit digitalen Vermögenswerten sowohl Gewinne als auch Verluste entstehen können. Der Risiko-Hinweis in dieser Vereinbarung führt nicht alle mit dem Margin-Trading von digitalen Vermögenswerten verbundenen Risiken auf. Es wird Ihnen daher dringend empfohlen, sich dieser Risiken bewusst zu sein und zu berücksichtigen, dass solche Investitionen mit hohen Risiken verbunden sein können. Eine umsichtige Anlageentscheidung wird ausdrücklich empfohlen.

Keine Finanzberatung A) Sie erkennen an, dass die Nutzung unserer Dienste auf unserer Plattform ausschließlich freiwillig und auf Grundlage Ihrer eigenen wirtschaftlichen Situation sowie Ihres Wissens über die damit verbundenen Risiken erfolgt. Beides steht in keinerlei Zusammenhang mit uns oder Dritten. B) Sämtliche Geschäfte, die wir mit Ihnen tätigen, erfolgen auf einer „Execution-Only“-, „Nicht-Beratungs-“ und „As-Is“-Basis. Sie sind verpflichtet, Ihre Investitionsentscheidungen eigenständig zu treffen und dürfen von uns keine Anlageberatung zu Transaktionen verlangen. MEXC bietet keine Anlageberatung an und ist hierzu auch nicht verpflichtet.

Haftungsbeschränkung A) MEXC übernimmt keine Garantie für die Leistung der Dienste, und Sie sind dafür verantwortlich, Ihre eigene Due Diligence bei der Nutzung unserer Dienste durchzuführen. Sie erkennen an und stimmen zu, dass jegliche Verluste oder Haftungen, die durch Risiken im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Dienste entstehen, ausschließlich von Ihnen getragen werden und MEXC hierfür keinerlei Verantwortung übernimmt. Sie erkennen an, dass beim DEX-Trading Verluste auftreten können, und erklären sich damit einverstanden, sämtliche solcher Verluste allein zu tragen. B) Sie erkennen an und stimmen zu, dass Sie für sämtliche Verbindlichkeiten, Verluste oder Kosten jeglicher Art oder Natur verantwortlich sind, die uns infolge Ihrer Nichterfüllung einer Ihrer Verpflichtungen entstehen. Dies gilt ebenso im Zusammenhang mit Handlungen von MEXC, die gemäß Ihren Anweisungen oder in einer Weise erfolgen, die durch diese Vereinbarung, die Nutzungsvereinbarung sowie alle weiteren von uns veröffentlichten Regeln oder Vereinbarungen zur Nutzung unserer Dienste zulässig ist. C) Sie stimmen zu und erkennen an, dass wir Ihnen gegenüber nicht haftbar sind für Verluste, Kosten oder Ausgaben, die Ihnen aufgrund der Unfähigkeit, eine Transaktion durchzuführen, oder aufgrund von Ursachen entstehen, die außerhalb unserer zumutbaren Kontrolle liegen und deren Auswirkungen wir nicht vermeiden können. D) Sie verstehen und stimmen zu, dass die gesamthafte Haftung von MEXC die von Ihnen gezahlten Dienstleistungsgebühren an MEXC nicht übersteigen darf.