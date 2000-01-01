Werden Sie Teil des globalen Netzwerks leistungsstarker P2P-Händler, die MEXC antreiben
Exklusives Programm für proaktive P2P-Händler
Schalten Sie wettbewerbsfähige Anzeigen, sorgen Sie für Liquidität in den Märkten und stärken Sie das MEXC-Ökosystem, um garantierte monatliche Belohnungen freizuschalten.
Bauen Sie Ihr P2P-Geschäft mit uns aus
Erhalten Sie monatliche Belohnungen von bis zu 1,000 USDT für das Bereitstellen von Liquidität auf MEXC P2P
Vorteile
Garantierte monatliche Belohnungen
Bleiben Sie aktiv, schalten Sie Anzeigen und stellen Sie Liquidität zu wettbewerbsfähigen Preisen bereit. Erhalten Sie jeden Monat feste USDT-Auszahlungen basierend auf Ihrer Leistung.
Erhöhte Sichtbarkeit
Erhalten Sie eine bevorzugte Platzierung im P2P-Marktplatz, um den Auftragsfluss zu steigern und Ihre Handelspräsenz auszubauen.
Dedizierter Kontosupport
Erhalten Sie direkten Zugang zu einem regionalen MEXC-Ansprechpartner für Onboarding, Streitbeilegung und persönlichen Service.
So verdienen Sie Einkommen
Bleiben Sie aktiv, halten Sie Ihre Anzeigen wettbewerbsfähig und Ihre Leistung konstant, um höhere Auszahlungen freizuschalten.
Aktivität steigern
Bleiben Sie durchgängig online, um die Reichweite und Interaktionen Ihrer Anzeigen zu erhöhen.
Steigern Sie die Wettbewerbsfähigkeit Ihrer Anzeigen
Bieten Sie bessere Preise an, um mehr Käufer anzuziehen und Transaktionen zu fördern.
Abschlussrate erhöhen
Halten Sie schnelle Reaktionszeiten und guten Service aufrecht, um das Vertrauen der Benutzer zu gewinnen.
Je mehr Sie beitragen, desto mehr können Sie verdienen.
Sie können bis zu 1,000 USDT pro Monat verdienen; der endgültige Belohnungsbetrag variiert je nach Markt und kann einer Überprüfung unterliegen.
Wer kann sich bewerben?
Ein aktiver P2P-Händler Sie möchten durch das regelmäßige Schalten von Anzeigen stabile monatliche Belohnungen verdienen
Ein Händler auf einer anderen Börse Auf der Suche nach besserer Sichtbarkeit und Anreizen
Ein Einzelhändler Bereit, vom Taker zum Maker zu wechseln und durch Anzeigenschaltungen zu verdienen
Ein Partner für Marktwachstum Unterstützung beim Onboarding von Nutzern und Einbringung organischen Volumens in unser P2P-Ökosystem
Bereit, mit MEXC zu verdienen?
Wie funktioniert es?
1
Bewerben
Füllen Sie das Bewerbungsformular aus und fügen Sie einen Nachweis über Ihre Händleraktivität auf einer anderen Plattform bei, einschließlich des aktuellen Handelsvolumens. Dies hilft uns, Ihre Erfahrung und Zuverlässigkeit einzuschätzen.
Anwenden
2
Bewerbungsprüfung
Unser Team prüft die eingereichten Bewerbungen wöchentlich. Aufgrund programmbezogener Beschränkungen wird pro Markt nur eine begrenzte Anzahl von Händlern aufgenommen, um die Nachhaltigkeit der Belohnungen zu gewährleisten.
3
Annehmen & Onboarding
Bewerbungen werden wöchentlich geprüft. Zur Wahrung der Integrität des Programms ist die Teilnahme auf eine begrenzte Anzahl von Händlern pro Region beschränkt.
4
Verdienen starten
Beginnen Sie damit, regelmäßig Verkaufsanzeigen zu wettbewerbsfähigen Preisen zu schalten, um teilnahmeberechtigt zu bleiben und Ihre monatlichen Liquiditätsbelohnungen zu erhalten.
Entdecken Sie das MEXC-Liquiditätspartnerprogramm
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen MEXC-Ansprechpartner.