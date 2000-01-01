Erhalten Sie eine Futures-Position im entsprechenden Wert nach erfolgreicher Einzahlung
Kredit-/Debitkarte
Fiat-Einzahlung
Banküberweisung
Futures-Bonus beanspruchen & eine Position eröffnen
Nach Abschluss der Zahlung können Sie Ihren Futures-Bonus beanspruchen und eine Position eröffnen. Sie können das Handelspaar und die Richtung auswählen.
Eventregeln
Belohnungsverteilungsregeln
• Nur Fiat-Einzahlungen per Kredit-/Debitkarte, Banküberweisung oder Fiat-Einzahlung sind berechtigt. Drittanbieter-Zahlungen und interne Übertragungen werden nicht unterstützt.
• Belohnungen werden anhand des USDT-Äquivalents zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags (nicht zum Zeitpunkt der Auftragserteilung) in USDT umgerechnet.
• Ende der Belohnungsverteilung am: ()
• Um am Event teilzunehmen, muss der Mindestauftragswert über 100 USDT liegen.
• Der Mindestbetrag für Futures-Aufträge muss erfüllt sein, um die Belohnung zu beanspruchen. Wird diese Voraussetzung nicht erfüllt, ist eine Beanspruchung nicht möglich.
• Nach der Beanspruchung erhalten Benutzer einen Bonus in Höhe von 2% der Einzahlung (maximal 500 USDT). Dieser Bonus eröffnet automatisch eine Position im Isolated Margin-Modus zum Marktpreis in einem von sechs USDT-M Futures-Handelspaaren.
• Benutzer mit offenen Positionen oder ausstehenden Aufträgen im selben Handelspaar können nicht beanspruchen. Bitte prüfen Sie vor der Beanspruchung Ihre Futures-Wallet.
Regeln für die Nutzung von Futures-Airdrop-Positionen
1.Beanspruchen Sie den Futures-Positions-Airdrop auf der Event-Seite und gehen Sie anschließend zur Futures-Handelsseite, um ihn sofort anzusehen.
2.Benutzer können dem Positions-Airdrop Margin hinzufügen, um potenzielle Gewinne zu erweitern, TP/SL-Aufträge dafür festlegen oder die Position schließen. Nach dem Schließen wird, falls Ihr Positions-Airdrop Gewinn erzielt, das realisierte PNL dem Futures-Konto des Benutzers gutgeschrieben, während die verbleibende Margin aus dem Airdrop automatisch widerrufen wird. Falls der Positions-Airdrop einen Verlust erleidet (ohne Margin hinzuzufügen), ist der maximale Verlust auf die Airdrop-Position selbst begrenzt. Für weitere Einzelheiten verweisen wir auf die offiziellen Richtlinien./de-DE/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
Verifizierungsregeln
1. Benutzer müssen ihre eigene Zahlungsmethode für Einzahlungen verwenden. Bei Einzahlungen per Banküberweisung stellen Sie bitte sicher, dass der Verwendungszweck korrekt eingegeben wird.
2. MEXC setzt strenge Verifizierungsverfahren für alle Benutzer um. Jegliche Verwendung technischer Manipulationen—einschließlich, aber nicht beschränkt auf elektronische Skripte, Bots, wiederholte Operationen oder automatisierte Kontoregistrierungen—führt zur sofortigen Disqualifikation. Diese Richtlinie gilt streng, selbst wenn solche Methoden nur in bestimmten Phasen der Registrierung oder Teilnahme angewendet werden. Darüber hinaus werden Benutzer, die irreführende SEO-Praktiken anwenden, insbesondere solche, die auf Keywords wie „MEXC Kaufen“, „MEXC Login“, „MEXC Offiziell“ oder „MEXC OTC“ abzielen, ebenfalls von dem Event disqualifiziert.
3. MEXC behält sich das Recht vor, die endgültigen Bedingungen dieses Events zu interpretieren und geeignete Maßnahmen gegen böswillige Aktivitäten oder Missbrauch der Plattform zu ergreifen.
4. Alle teilnehmenden Benutzer müssen sich strikt an die MEXC-Nutzungsbedingungen halten. MEXC behält sich das Recht vor, Benutzer, die während des Events betrügerische oder missbräuchliche Aktivitäten durchführen, wie z.B. die Registrierung mehrerer Konten oder die Teilnahme an Aktivitäten im Zusammenhang mit illegalen oder betrügerischen Zwecken, zu disqualifizieren.
5. MEXC behält sich das endgültige Interpretationsrecht für diese Bedingungen vor. Bitte beachten Sie, dass diese Bedingungen geändert oder das Event ohne vorherige Ankündigung abgesagt werden kann. Benutzer werden ermutigt, sich über die neuesten Event-Bedingungen auf dem Laufenden zu halten.
6. Diese Bedingungen gelten als integraler Bestandteil der MEXC-Nutzervereinbarung und der Datenschutzrichtlinie. Im Falle von Konflikten haben diese Bedingungen Vorrang.