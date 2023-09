Suchen Sie nach Möglichkeiten, Krypto zu kaufen? Nicht sicher, wie das geht? Keine Bange! MEXC bietet eine große Methodenvielfalt. Sie können ganz einfach FORTH Token ( FORTH ) mit den niedrigsten Gebühren und den höchsten Sicherheitsstufen überall dort kaufen, wo MEXC verfügbar ist. Erfahren Sie jetzt, wie Sie FORTH Token ( FORTH ) mit der MEXC Exchange und der MEXC App kaufen.

1 Erstellen Sie über die Website oder die App ein kostenloses Konto bei MEXC Crypto Exchange, um FORTH Token Coin zu kaufen. Ihr MEXC-Konto ist der einfachste Einstieg in den Kauf von Krypto. Aber bevor Sie FORTH Token ( FORTH ) kaufen können, müssen Sie ein Konto eröffnen und KYC (Verify Identification) bestehen. Registrieren Sie sich über die MEXC App

Registrieren Sie sich über die MEXC-Website mit Ihrer E-Mail-Adresse

Registrieren Sie sich über die MEXC-Website mit Ihrer Handynummer

2 Wählen Sie aus, wie Sie die FORTH Token ( FORTH ) Krypto-Token kaufen möchten. Klicken Sie oben links in der Navigation der MEXC-Website auf den Link „Krypto kaufen“, der die verfügbaren Methoden in Ihrer Region anzeigt. Für reibungslosere Transaktionen können Sie zuerst einen Stablecoin wie USDT kaufen und dann diesen Coin verwenden, um FORTH Token ( FORTH ) auf dem Spotmarkt zu kaufen. A. Debit-/Kreditkartenkauf Wenn Sie ein neuer Benutzer sind, ist dies die einfachste Möglichkeit, FORTH Token ( FORTH ) zu kaufen. MEXC unterstützt sowohl Visa als auch MasterCard. B. P2P/OTC-Handel Kaufen FORTH Token ( FORTH ) direkt von anderen Benutzern mit dem MEXC-Peer-to-Peer-Service. Wir bieten weltweit erstklassigen Service und Support. Alle Bestellungen und Transaktionen sind durch Treuhand und MEXC geschützt. C. Globale Banküberweisung USD über SEPA und FPS ohne Gebühren einzahlen um FORTH Token über den Spothandel zu erwerben. D. Bezahlung durch Drittanbieter MEXC bietet mehrere Zahlungsdienste an, darunter Simplex, Banxa, Mercuryo usw. Wir sorgen dafür, dass Sie den besten Spothandel für den Kauf von FORTH Token erhalten.

3 Speichern oder verwenden Sie Ihr FORTH Token ( FORTH ) auf MEXC. Jetzt, wo Sie Ihre Kryptowährung gekauft haben, können Sie sie in Ihrer MEXC-Konto-Wallet aufbewahren oder sie per Blockchain-Transfer an einen anderen Ort schicken. Sie können sie auch gegen andere Kryptowährungen eintauschen oder in MEXC-Verdienstprodukte investieren, um ein passives Einkommen zu erzielen (MX Defi, Ersparnisse, Kickstarter). Möchten Sie die Münzpreise im Auge behalten? Besuchen Sie unsere Spotmärkte und fügen Sie Lieblingsmünzenpaare zu Lesezeichen hinzu.