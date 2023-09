3

Speichern oder verwenden Sie Ihr AWO ( AWO ) auf MEXC.

Jetzt, wo Sie Ihre Kryptowährung gekauft haben, können Sie sie in Ihrer MEXC-Konto-Wallet aufbewahren oder sie per Blockchain-Transfer an einen anderen Ort schicken. Sie können sie auch gegen andere Kryptowährungen eintauschen oder in MEXC-Verdienstprodukte investieren, um ein passives Einkommen zu erzielen (MX Defi, Ersparnisse, Kickstarter).