True Base Army (TBA)
Samlet præmiepulje
Total Engageret
-- MX
Samlet gyldig forpligtet mængde
-- MX
  • MX Engagement starter

    2025-07-14 13:00

  • MX Forpligtelsen ophører

    2025-07-15 12:50
  • Airdrop-tokens
    2025-07-15 13:00 - 2025-07-15 14:00
  • Noteringstidspunkt
    2025-07-15 15:00
1. MX Forpligtelseskriterier
Snapshot detaljer

Indtil 2025-10-09 08:52
Min samlede allerede gyldige mængde
0 MX
Min estimerede forpligtelseskoefficient--
2. MX Forpligtelsesdetaljer
  • Mine faktiske belønninger
    -- TBA
  • Mine estimerede belønninger
    -- TBA
  • Min forpligtede mængde
    -- MX
  • Min gyldige forpligtelse
    -- MX

Begivenheden er afsluttet

Afgørelsen er blevet afsluttet. Hvis du har deltaget i denne begivenhed med succes, skal du gå til din belønningshistorik-side for at tjekke detaljerne om dine belønninger og besøge din spotkonto for at se, om du har modtaget airdrop-tokens!

Projektet kan i øjeblikket ikke opføres som planlagt i begivenhedsspecifikationerne på grund af problemer relateret til projektfesten. Følg venligst MEXC-meddelelser for de seneste opdateringer om projektets fremskridt.

MX Tier mekanisme

BegivenhedsniveauNiveau opgraderingsbetingelserForpligtelseskoefficient
V15MX holdning100,0001
V2Inviter 1 gyldig inviteret1.5
V3Inviter 2 gyldige inviterede1.55
V4Inviter 3 gyldige inviterede1.6
V5Inviter 4 gyldige inviterede1.65
V6Inviter 5 gyldige inviterede1.7
V7Inviter 6 gyldige inviterede1.75

Regelbeskrivelse

Jo flere MX tokens du forpligter dig til i begivenheden, og jo flere gyldige inviterede du succesfuldt inviterer, jo højere vil din forpligtelseskoefficient være, og jo større vil din del af belønningerne være.

Eksempel: Antag, at der er to deltagere, A og B, i begivenheden.

A forpligter sig 2,999 MX uden gyldige inviterede, så forpligtelseskoefficienten er 1.

B forpligter sig 3,000 MX og har 2 gyldige inviterede, så forpligtelseskoefficienten er 1.55.

A's belønningsberegning:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

B's belønningsberegning:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

Projekt info
True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.
Projektdetaljer

Samlet antal tokens

1,000,000,000 TBA

Token Type

BASE

Samlede luftdråber

26,315,790 TBA

Kontrakt adresse

https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E

Antal stemmer

5 MX - 100,000 MX

Begivenhedsregler
1. Når brugerne opfylder kriterierne for begivenhedsdeltagelse, kan de forpligte sig til at MX vinde gratis airdrops.
2. Brugere skal gennemføre mindst én Futures-handel (ingen begrænsninger på handelspar eller beløb), før de kan deltage i Kickstarter-begivenheden.
3. Systemet vil tage et øjebliksbillede af antallet af gyldige inviterede brugere (gyldig i 30 dage) og opdatere niveauet den følgende dag. Brugere kan tjekke deres kontoniveau koefficient på begivenhedssiden.
Forpligtelsesmekanisme
Brugere kan forpligte sig baseret på deres maksimale forpligtende mængde. Succesfulde tilsagn vil kun blive brugt til belønningsberegning og ingen MX vil blive frosset.
Airdrop-belønninger
Airdrop-belønning = Brugerens aktuelle gyldige forpligtede mængde / Alle brugeres gyldige forpligtede mængde * Samlet præmiepulje. Belønningerne vil blive sendt til brugerens spot-konto, efter begivenheden slutter.
Påmindelse om risiko
1. Der kan være fejl i visse projekter med hensyn til teknologi, drift og andre aspekter. Sørg for, at du har forstået projektet fuldt ud, før du deltager.
2. Prisen på det projekt, du har stemt på, kan opleve betydelige udsving på grund af markedsforhold eller andre lignende årsager.
3. Du kan muligvis ikke trække hele eller dele af din deltagelse i projektet tilbage på grund af den underliggende teknologi i projektet eller årsager relateret til MEXC-platformen.
4. Hvis en enkelt bruger kumulativt investerer mere end 100,000 MX på tværs af flere konti, kan de tilknyttede konti udløse platformens risikokontrolmekanismer. Fortsæt venligst med forsigtighed.