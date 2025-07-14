Snapshot detaljer
- Mine faktiske belønningerMine faktiske belønninger-- TBA
- Mine estimerede belønningerMine estimerede belønninger-- TBA
- Min forpligtede mængdeMin forpligtede mængde-- MX
- Min gyldige forpligtelseMin gyldige forpligtelse-- MX
Begivenheden er afsluttet
Afgørelsen er blevet afsluttet. Hvis du har deltaget i denne begivenhed med succes, skal du gå til din belønningshistorik-side for at tjekke detaljerne om dine belønninger og besøge din spotkonto for at se, om du har modtaget airdrop-tokens!
MX Tier mekanisme
|Begivenhedsniveau
|Niveau opgraderingsbetingelser
|Forpligtelseskoefficient
|V1
|5 ≤ MX holdning ≤ 100,000
|1
|V2
|Inviter 1 gyldig inviteret
|1.5
|V3
|Inviter 2 gyldige inviterede
|1.55
|V4
|Inviter 3 gyldige inviterede
|1.6
|V5
|Inviter 4 gyldige inviterede
|1.65
|V6
|Inviter 5 gyldige inviterede
|1.7
|V7
|Inviter 6 gyldige inviterede
|1.75
Regelbeskrivelse
Jo flere MX tokens du forpligter dig til i begivenheden, og jo flere gyldige inviterede du succesfuldt inviterer, jo højere vil din forpligtelseskoefficient være, og jo større vil din del af belønningerne være.
Eksempel: Antag, at der er to deltagere, A og B, i begivenheden.
A forpligter sig 2,999 MX uden gyldige inviterede, så forpligtelseskoefficienten er 1.
B forpligter sig 3,000 MX og har 2 gyldige inviterede, så forpligtelseskoefficienten er 1.55.
A's belønningsberegning:
2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
B's belønningsberegning:
3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Samlet antal tokens
1,000,000,000 TBA
Token Type
BASE
Samlede luftdråber
26,315,790 TBA
Antal stemmer
5 MX - 100,000 MX
2. Prisen på det projekt, du har stemt på, kan opleve betydelige udsving på grund af markedsforhold eller andre lignende årsager.
3. Du kan muligvis ikke trække hele eller dele af din deltagelse i projektet tilbage på grund af den underliggende teknologi i projektet eller årsager relateret til MEXC-platformen.
4. Hvis en enkelt bruger kumulativt investerer mere end 100,000 MX på tværs af flere konti, kan de tilknyttede konti udløse platformens risikokontrolmekanismer. Fortsæt venligst med forsigtighed.