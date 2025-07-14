Projektet kan i øjeblikket ikke opføres som planlagt i begivenhedsspecifikationerne på grund af problemer relateret til projektfesten. Følg venligst MEXC-meddelelser for de seneste opdateringer om projektets fremskridt.

Projektet kan i øjeblikket ikke opføres som planlagt i begivenhedsspecifikationerne på grund af problemer relateret til projektfesten. Følg venligst MEXC-meddelelser for de seneste opdateringer om projektets fremskridt.

Afgørelsen er blevet afsluttet. Hvis du har deltaget i denne begivenhed med succes, skal du gå til din belønningshistorik-side for at tjekke detaljerne om dine belønninger og besøge din spotkonto for at se, om du har modtaget airdrop-tokens!

Eksempel: Antag, at der er to deltagere, A og B, i begivenheden.

Jo flere MX tokens du forpligter dig til i begivenheden, og jo flere gyldige inviterede du succesfuldt inviterer, jo højere vil din forpligtelseskoefficient være, og jo større vil din del af belønningerne være.

True Base Army (TBA)

Projekt info

True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.

Projektdetaljer

Samlet antal tokens 1,000,000,000 TBA Token Type BASE Samlede luftdråber 26,315,790 TBA Kontrakt adresse https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E Antal stemmer 5 MX - 100,000 MX

Begivenhedsregler

1. Når brugerne opfylder kriterierne for begivenhedsdeltagelse, kan de forpligte sig til at MX vinde gratis airdrops. 2. Brugere skal gennemføre mindst én Futures-handel (ingen begrænsninger på handelspar eller beløb), før de kan deltage i Kickstarter-begivenheden. 3. Systemet vil tage et øjebliksbillede af antallet af gyldige inviterede brugere (gyldig i 30 dage) og opdatere niveauet den følgende dag. Brugere kan tjekke deres kontoniveau koefficient på begivenhedssiden.

Forpligtelsesmekanisme

Brugere kan forpligte sig baseret på deres maksimale forpligtende mængde. Succesfulde tilsagn vil kun blive brugt til belønningsberegning og ingen MX vil blive frosset.

Airdrop-belønninger

Airdrop-belønning = Brugerens aktuelle gyldige forpligtede mængde / Alle brugeres gyldige forpligtede mængde * Samlet præmiepulje. Belønningerne vil blive sendt til brugerens spot-konto, efter begivenheden slutter.

Påmindelse om risiko

1. Der kan være fejl i visse projekter med hensyn til teknologi, drift og andre aspekter. Sørg for, at du har forstået projektet fuldt ud, før du deltager.

2. Prisen på det projekt, du har stemt på, kan opleve betydelige udsving på grund af markedsforhold eller andre lignende årsager.

3. Du kan muligvis ikke trække hele eller dele af din deltagelse i projektet tilbage på grund af den underliggende teknologi i projektet eller årsager relateret til MEXC-platformen.

4. Hvis en enkelt bruger kumulativt investerer mere end 100,000 MX på tværs af flere konti, kan de tilknyttede konti udløse platformens risikokontrolmekanismer. Fortsæt venligst med forsigtighed.