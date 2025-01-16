Ethenas syntetiske dollar, USDe, har til formål at levere en censurresistent, skalerbar og stabil krypto-indfødt løsning. I modsætning til traditionelle stablecoins, der er afhængige af fiat-reserver, opretholder USDe en blød binding til den amerikanske dollar gennem en delta-hedging-mekanisme på derivatmarkederne. USDe understøttes fuldt ud i kæden med fuldstændig gennemsigtighed og kan frit sammensættes på tværs af hele DeFi-økosystemet.