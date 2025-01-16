Tjen op til 5% i ÅOP - blandt de højeste tilgængelige stablecoin-renter
Ethenas syntetiske dollar, USDe, har til formål at levere en censurresistent, skalerbar og stabil krypto-indfødt løsning. I modsætning til traditionelle stablecoins, der er afhængige af fiat-reserver, opretholder USDe en blød binding til den amerikanske dollar gennem en delta-hedging-mekanisme på derivatmarkederne. USDe understøttes fuldt ud i kæden med fuldstændig gennemsigtighed og kan frit sammensættes på tværs af hele DeFi-økosystemet.
Brugere skal hold mindst 0.1 USDE på deres Spot-konto for at deltage i denne begivenhed. Der kræves ingen manuel registrering, staking eller låsning.
Renter beregnes fra den dag, hvor brugerens minimumsbeholdning på spotkontoen når 0.1 USDE (T). Renterne begynder at løbe fra T+1. Den første renteudbetaling vil ske den følgende dag (T+2) og vil fortsat blive krediteret dagligt til brugerens Spot-konto, forudsat at de opfylder kravene til berettigelse.