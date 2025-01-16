Tjen USDE på MEXC

Hold USDE og tjen dagligt,
op til 5% ÅOP!

Fordele

Høj Afkast

Tjen op til 5% i ÅOP - blandt de højeste tilgængelige stablecoin-renter

Let at bruge

Bare hold USDE og begynd at tjene daglige renter

Sikker og fleksibel

Ingen staking eller låsning nødvendig. Dine midler vil være tilgængelige hele tiden.

Tjen renter ved at holde USDE i bare 3 trin

1

Tilmeld dig en MEXC konto

Tilmeld dig på MEXC's officielle hjemmeside eller mobilapp, og gennemfør KYC-verifikation.

2

Køb eller indbetal USDE

Nyd godt af markedets laveste gebyrer på MEXC Spot-handel

3

Tjen USDE

Hold USDE og tjen renter hver dag.

Hvad er Ethena USDe (USDE)?

Ethenas syntetiske dollar, USDe, har til formål at levere en censurresistent, skalerbar og stabil krypto-indfødt løsning. I modsætning til traditionelle stablecoins, der er afhængige af fiat-reserver, opretholder USDe en blød binding til den amerikanske dollar gennem en delta-hedging-mekanisme på derivatmarkederne. USDe understøttes fuldt ud i kæden med fuldstændig gennemsigtighed og kan frit sammensættes på tværs af hele DeFi-økosystemet.

Begivenhedsregler

Deltagelseskrav

Brugere skal hold mindst 0.1 USDE på deres Spot-konto for at deltage i denne begivenhed. Der kræves ingen manuel registrering, staking eller låsning.

Rente beregning
  1. 1. Under Fleksibel staking-perioden vil indtjening blive beregnet baseret på brugerens minimum USDE-balance i deres Spot-konto fra daglige snapshots og APR.
  2. 2. Daglig rentesats vil blive dynamisk justeret baseret på on-chain rente og de samlede beholdninger af alle platformbrugere, med et maksimumsloft på 5% APR.
  3. 3. Den faktiske rentesats er underlagt ordre-siden - Fleksibel opsparing-Interest Details display.
Fordeling af renter

Renter beregnes fra den dag, hvor brugerens minimumsbeholdning på spotkontoen når 0.1 USDE (T). Renterne begynder at løbe fra T+1. Den første renteudbetaling vil ske den følgende dag (T+2) og vil fortsat blive krediteret dagligt til brugerens Spot-konto, forudsat at de opfylder kravene til berettigelse.

Brugernes berettigelse
  1. 1. Brugere skal gennemføre primær KYC-verifikation.
  2. 2. Underkonto er ikke berettiget til at deltage.
  3. 3. Deltagere skal overholde MEXC's servicevilkår. MEXC forbeholder sig ret til at diskvalificere brugere, der er involveret i ondsindede eller uærlige aktiviteter.
  4. 4. MEXC forbeholder sig retten til den endelige fortolkning af denne begivenhed. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores kundeserviceteam.