ZYRO (ZYRO) Information Zyro is a Web3 project focused on providing utility and functionality to its holders. By owning a minimum amount of Zyro tokens, users gain access to exclusive tools, analytics, and other valuable resources within the ecosystem. The project includes NFT integration, a merch store, and plans for exchange listings based on market cap milestones. Future developments aim to expand Zyro's ecosystem with additional tools, features, and integrations. Officiel hjemmeside: https://www.zyrosolana.com

ZYRO (ZYRO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ZYRO (ZYRO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 637.53 $ 637.53 $ 637.53 Samlet udbud $ 980.97M $ 980.97M $ 980.97M Cirkulerende forsyning $ 113.83M $ 113.83M $ 113.83M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.49K $ 5.49K $ 5.49K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om ZYRO (ZYRO) pris

ZYRO (ZYRO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ZYRO (ZYRO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZYRO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZYRO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZYRO's tokenomics, kan du udforske ZYRO tokens live-pris!

ZYRO Prisprediktion Vil du vide, hvor ZYRO måske er på vej hen? Vores ZYRO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZYRO Tokens prisprediktion nu!

