Zyberswap (ZYB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Zyberswap (ZYB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Zyberswap (ZYB) Information Zyberswap is one of the first decentralized exchanges (DEX) with an automated market-maker (AMM) on the Arbitrum blockchain. Compared to its competitors, Zyberswap allows the swapping of crypto assets with the lowest fees. Rewards from Staking and Yield Farming are among the most lucrative in the entire Arbitrum ecosystem. Additionally, Zyberswap aims to fully involve its users in decision-making. All major changes are decided via Governance Voting. Zyberswap is also offering a unique utility to its token, where users can lock and stake $ZYB token and get rewarded weekly in Ethereum. Officiel hjemmeside: https://www.zyberswap.io/ Hvidbog: https://docs.zyberswap.io/ Køb ZYB nu!

Zyberswap (ZYB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zyberswap (ZYB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 27.33K $ 27.33K $ 27.33K Samlet udbud $ 14.36M $ 14.36M $ 14.36M Cirkulerende forsyning $ 14.36M $ 14.36M $ 14.36M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.33K $ 27.33K $ 27.33K Alle tiders Høj: $ 23.1 $ 23.1 $ 23.1 Alle tiders Lav: $ 0.00119664 $ 0.00119664 $ 0.00119664 Nuværende pris: $ 0.00190302 $ 0.00190302 $ 0.00190302 Få mere at vide om Zyberswap (ZYB) pris

Zyberswap (ZYB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zyberswap (ZYB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZYB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZYB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZYB's tokenomics, kan du udforske ZYB tokens live-pris!

ZYB Prisprediktion Vil du vide, hvor ZYB måske er på vej hen? Vores ZYB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZYB Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!