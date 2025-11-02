Zoo World (ZOO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000653 $ 0.00000653 $ 0.00000653 24H lav $ 0.00000687 $ 0.00000687 $ 0.00000687 24H høj 24H lav $ 0.00000653$ 0.00000653 $ 0.00000653 24H høj $ 0.00000687$ 0.00000687 $ 0.00000687 All Time High $ 0.01409993$ 0.01409993 $ 0.01409993 Laveste pris $ 0.00000392$ 0.00000392 $ 0.00000392 Prisændring (1H) +0.95% Prisændring (1D) +4.57% Prisændring (7D) -11.86% Prisændring (7D) -11.86%

Zoo World (ZOO) realtidsprisen er $0.00000688. I løbet af de sidste 24 timer har ZOO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000653 og et højdepunkt på $ 0.00000687, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ZOOs højeste pris nogensinde er $ 0.01409993, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000392.

Når det gælder kortsigtet performance, ZOO har ændret sig med +0.95% i løbet af den sidste time, +4.57% i løbet af 24 timer og -11.86% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Zoo World (ZOO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 6.88K$ 6.88K $ 6.88K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.88K$ 6.88K $ 6.88K Cirkulationsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Samlet Udbud 999,994,395.318756 999,994,395.318756 999,994,395.318756

Den nuværende markedsværdi på Zoo World er $ 6.88K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ZOO er 999.99M, med et samlet udbud på 999994395.318756. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.88K.