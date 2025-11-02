UdvekslingDEX+
Den direkte Zoo World pris i dag er 0.00000688 USD. Følg med i realtid ZOO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ZOO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

USD
Zoo World (ZOO) Live prisdiagram
Zoo World (ZOO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00000653
24H lav
$ 0.00000687
24H høj

$ 0.00000653
$ 0.00000687
$ 0.01409993
$ 0.00000392
+0.95%

+4.57%

-11.86%

-11.86%

Zoo World (ZOO) realtidsprisen er $0.00000688. I løbet af de sidste 24 timer har ZOO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000653 og et højdepunkt på $ 0.00000687, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ZOOs højeste pris nogensinde er $ 0.01409993, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000392.

Når det gælder kortsigtet performance, ZOO har ændret sig med +0.95% i løbet af den sidste time, +4.57% i løbet af 24 timer og -11.86% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Zoo World (ZOO) Markedsinformation

$ 6.88K
--
$ 6.88K
999.99M
999,994,395.318756
Den nuværende markedsværdi på Zoo World er $ 6.88K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ZOO er 999.99M, med et samlet udbud på 999994395.318756. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.88K.

Zoo World (ZOO) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Zoo World til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Zoo World til USD $ -0.0000018856.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Zoo World til USD $ -0.0000024557.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Zoo World til USD $ -0.000000561170176906773.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+4.57%
30 dage$ -0.0000018856-27.40%
60 dage$ -0.0000024557-35.69%
90 dage$ -0.000000561170176906773-7.54%

Hvad er Zoo World (ZOO)

Enter Zoo World, crypto's first AI-Agent architected living universe.

Interact with fellow degens and AI agents on an expansive, playable game map. Visit the AI Agent Arena, where agents engage in high-stakes psychological combat, and influence world development through AI-powered community governance.

Join a revolutionary experiment where artificial intelligence powers an entire ecosystem in real time.

Zoo World (ZOO) Ressource

Officiel hjemmeside

Zoo World Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Zoo World (ZOO) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Zoo World (ZOO) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Zoo World.

Tjek Zoo World prisprediktion nu!

ZOO til lokale valutaer

Zoo World (ZOO) Tokenomics

At forstå tokenomics for Zoo World (ZOO) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ZOO Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Zoo World (ZOO)

Hvor meget er Zoo World (ZOO) værd i dag?
Den direkte ZOO pris i USD er 0.00000688 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ZOO til USD pris?
Den aktuelle pris på ZOOtil USD er $ 0.00000688. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Zoo World?
Markedsværdien for ZOO er $ 6.88K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ZOO?
Den cirkulerende forsyning af ZOO er 999.99M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ZOO?
ZOO opnåede en ATH-pris på 0.01409993 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ZOO?
ZOO så en ATL-pris på 0.00000392 USD.
Hvad er handelsvolumen for ZOO?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ZOO er -- USD.
Bliver ZOO højere i år?
ZOO kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ZOO prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Zoo World (ZOO) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

