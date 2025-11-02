ZOO Crypto World (ZOO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 25.74 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) +0.58% Prisændring (1D) +0.48% Prisændring (7D) +14.25%

ZOO Crypto World (ZOO) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har ZOO handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ZOOs højeste pris nogensinde er $ 25.74, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, ZOO har ændret sig med +0.58% i løbet af den sidste time, +0.48% i løbet af 24 timer og +14.25% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ZOO Crypto World (ZOO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 24.19K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 24.19K Cirkulationsforsyning 100.78M Samlet Udbud 100,782,618.210832

Den nuværende markedsværdi på ZOO Crypto World er $ 24.19K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ZOO er 100.78M, med et samlet udbud på 100782618.210832. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 24.19K.