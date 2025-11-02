UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte ZOO Crypto World pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid ZOO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ZOO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte ZOO Crypto World pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid ZOO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ZOO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ZOO

ZOO Prisinfo

Hvad er ZOO

ZOO Officiel hjemmeside

ZOO Tokenomics

ZOO Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

ZOO Crypto World Logo

ZOO Crypto World Pris (ZOO)

Ikke noteret

1 ZOO til USD direkte pris:

$0.0002399
$0.0002399$0.0002399
+0.40%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
ZOO Crypto World (ZOO) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:37:40 (UTC+8)

ZOO Crypto World (ZOO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 25.74
$ 25.74$ 25.74

$ 0
$ 0$ 0

+0.58%

+0.48%

+14.25%

+14.25%

ZOO Crypto World (ZOO) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har ZOO handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ZOOs højeste pris nogensinde er $ 25.74, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, ZOO har ændret sig med +0.58% i løbet af den sidste time, +0.48% i løbet af 24 timer og +14.25% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ZOO Crypto World (ZOO) Markedsinformation

$ 24.19K
$ 24.19K$ 24.19K

--
----

$ 24.19K
$ 24.19K$ 24.19K

100.78M
100.78M 100.78M

100,782,618.210832
100,782,618.210832 100,782,618.210832

Den nuværende markedsværdi på ZOO Crypto World er $ 24.19K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ZOO er 100.78M, med et samlet udbud på 100782618.210832. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 24.19K.

ZOO Crypto World (ZOO) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af ZOO Crypto World til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af ZOO Crypto World til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af ZOO Crypto World til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af ZOO Crypto World til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.48%
30 dage$ 0-6.09%
60 dage$ 0+36.49%
90 dage$ 0--

Hvad er ZOO Crypto World (ZOO)

A new type of NFT Yield Farming + Gaming Platform

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

ZOO Crypto World (ZOO) Ressource

Officiel hjemmeside

ZOO Crypto World Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil ZOO Crypto World (ZOO) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine ZOO Crypto World (ZOO) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for ZOO Crypto World.

Tjek ZOO Crypto World prisprediktion nu!

ZOO til lokale valutaer

ZOO Crypto World (ZOO) Tokenomics

At forstå tokenomics for ZOO Crypto World (ZOO) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ZOO Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om ZOO Crypto World (ZOO)

Hvor meget er ZOO Crypto World (ZOO) værd i dag?
Den direkte ZOO pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ZOO til USD pris?
Den aktuelle pris på ZOOtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af ZOO Crypto World?
Markedsværdien for ZOO er $ 24.19K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ZOO?
Den cirkulerende forsyning af ZOO er 100.78M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ZOO?
ZOO opnåede en ATH-pris på 25.74 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ZOO?
ZOO så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for ZOO?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ZOO er -- USD.
Bliver ZOO højere i år?
ZOO kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ZOO prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:37:40 (UTC+8)

ZOO Crypto World (ZOO) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,379.81
$110,379.81$110,379.81

+0.08%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,898.02
$3,898.02$3,898.02

+0.06%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03125
$0.03125$0.03125

+3.99%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.94
$186.94$186.94

+0.27%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

-0.01%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,379.81
$110,379.81$110,379.81

+0.08%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,898.02
$3,898.02$3,898.02

+0.06%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.94
$186.94$186.94

+0.27%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.95
$73.95$73.95

+4.28%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$18.750
$18.750$18.750

-1.86%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.06913
$0.06913$0.06913

+38.26%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000014
$0.000000000000000000000014$0.000000000000000000000014

+180.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000306
$0.000306$0.000306

+78.94%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0033735
$0.0033735$0.0033735

+65.39%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004782
$0.00004782$0.00004782

+62.54%