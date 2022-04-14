ZODs (ZODS) Tokenomics Få vigtig indsigt i ZODs (ZODS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ZODs (ZODS) Information ZODs is Solana's first AI-powered DeFi toolkit, combining advanced market analytics with conversational blockchain interactions. Through its innovative On-Chain AI module, users can analyze, trade, and engage with DeFi protocols using natural language, all while benefiting from a comprehensive trading toolkit and thriving community ecosystem. One of the main modules of ZODs is On-Chain AI that combines AI with the Solana blockchain. The goal of this module is to provide users with the ability to execute various on & off chain tasks through AI chat, using different AI agents, with minimal effort. Officiel hjemmeside: https://www.zods.pro/ Hvidbog: https://www.zods.pro/ Køb ZODS nu!

ZODs (ZODS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ZODs (ZODS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 334.08K $ 334.08K $ 334.08K Samlet udbud $ 823.61M $ 823.61M $ 823.61M Cirkulerende forsyning $ 741.22M $ 741.22M $ 741.22M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 371.21K $ 371.21K $ 371.21K Alle tiders Høj: $ 0.02332287 $ 0.02332287 $ 0.02332287 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00045072 $ 0.00045072 $ 0.00045072 Få mere at vide om ZODs (ZODS) pris

ZODs (ZODS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ZODs (ZODS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZODS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZODS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZODS's tokenomics, kan du udforske ZODS tokens live-pris!

ZODS Prisprediktion Vil du vide, hvor ZODS måske er på vej hen? Vores ZODS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZODS Tokens prisprediktion nu!

