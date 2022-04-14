ZOA AI (ZOA) Tokenomics Få vigtig indsigt i ZOA AI (ZOA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ZOA AI (ZOA) Information ZOA AI is a groundbreaking project centered around an autonomous AI agent with a bunny girl personality operating in a "WEB3 café" setting. The project combines advanced AI technology with blockchain innovation, offering users unique and interactive experiences. ZOA autonomously manages her social media presence, engaging directly with users, and generates high-quality images using a LoRA model specifically trained on her reference. A unique tipping feature allows users to send $ZOA directly to her wallet, prompting her to interact and perform dances. The project is actively promoted through vibrant content on TikTok and Instagram and features multi-platform live streaming on X (formerly Twitter), Twitch, and YouTube, enabling real-time interactions with ZOA. The $ZOA token powers this ecosystem, granting holders access to exclusive AI-driven utilities while fostering engagement within the WEB3 community. Officiel hjemmeside: https://www.myzoa.app/ Køb ZOA nu!

ZOA AI (ZOA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ZOA AI (ZOA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 33.29K Samlet udbud $ 999.52M Cirkulerende forsyning $ 999.52M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 33.29K Alle tiders Høj: $ 0.00480592 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

ZOA AI (ZOA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ZOA AI (ZOA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZOA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZOA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZOA's tokenomics, kan du udforske ZOA tokens live-pris!

