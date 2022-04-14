ZMINE (ZMN) Tokenomics Få vigtig indsigt i ZMINE (ZMN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ZMINE (ZMN) Information ZMINE is a cryptocurrency mining ICO project. It has a unique business model which it is named ""We rent your graphic card (WRYGC)"". The model has run successfully for a year. There are approximately ten thousand GPUs from hundreds of customer in company's facilities. The company make a contract with customer for borrowing GPUs. After that, every half month, the benefit, after electricity cost deducted, will be divided 50:50 between the company and customers. The company will manage all other hardware and facilities and take card of all other cost. It is different from cloud mining because customer own their real graphic cards not just hashing power. Moreover, all of founders have developer background they have invested and mainly focused on R&D in order to optimize the profit not solely the size of mining farm. In term of technology, there are various of advantages, for example coin mining switching, fast GPUs deployment, customize mining hardware, and GPUs overclock profiling. The fund from ICO will be spent to support the real requirements from customers and existing business. Customer don't have advance knowledge about GPUs and mining technology. Therefore, we would purchase large batch of GPUs for cheaper price and suitable mining spec. They would like to invest in mining, however large batch of GPUs and mining equipment could take 1-2 months to be transported. We book and prepare all of those in advance by the fund. Then, it will be ready in very short period. Customer would like to trade their GPUs. ZMINE will developed GPUs market which customer could bid and offer their own GPU comfortably. ZMINE token have been listed in the number one Thailand cryptocurrency exchange, https://bx.in.th, within couple weeks after the sale period being end. After listing, the price has maintained nearly twofold the ICO price. The 24 hours trading value has swung from $110,000 USD to $800,000 USD. These facts could be verified the quality of ZMINE team and trust from customer. Officiel hjemmeside: https://www.zmine.com/ Hvidbog: https://www.zmine.com/ZMINE_WHITEPAPER_EN.pdf Køb ZMN nu!

ZMINE (ZMN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ZMINE (ZMN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 572.15K $ 572.15K $ 572.15K Samlet udbud $ 40.98M $ 40.98M $ 40.98M Cirkulerende forsyning $ 40.98M $ 40.98M $ 40.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 572.15K $ 572.15K $ 572.15K Alle tiders Høj: $ 0.175995 $ 0.175995 $ 0.175995 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.01396047 $ 0.01396047 $ 0.01396047 Få mere at vide om ZMINE (ZMN) pris

ZMINE (ZMN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ZMINE (ZMN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZMN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZMN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZMN's tokenomics, kan du udforske ZMN tokens live-pris!

