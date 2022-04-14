ZKsync Staked ETH (ZKETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i ZKsync Staked ETH (ZKETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ZKsync Staked ETH (ZKETH) Information zkETH is a native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to the Elastic Chain's users and builders. By minting zkETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Elastic Chain. zkETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use zkETH in DeFi on the Elastic Chain as you normally would. Officiel hjemmeside: https://zksync.dinero.xyz/ Køb ZKETH nu!

ZKsync Staked ETH (ZKETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ZKsync Staked ETH (ZKETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 33.12K $ 33.12K $ 33.12K Samlet udbud $ 6.99 $ 6.99 $ 6.99 Cirkulerende forsyning $ 6.99 $ 6.99 $ 6.99 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 33.12K $ 33.12K $ 33.12K Alle tiders Høj: $ 4,756.37 $ 4,756.37 $ 4,756.37 Alle tiders Lav: $ 1,443.0 $ 1,443.0 $ 1,443.0 Nuværende pris: $ 4,736.5 $ 4,736.5 $ 4,736.5 Få mere at vide om ZKsync Staked ETH (ZKETH) pris

ZKsync Staked ETH (ZKETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ZKsync Staked ETH (ZKETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZKETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZKETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZKETH's tokenomics, kan du udforske ZKETH tokens live-pris!

ZKETH Prisprediktion Vil du vide, hvor ZKETH måske er på vej hen? Vores ZKETH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZKETH Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!