zkExchange (ZKEX) Information zkExchange is a privacy-first trading platform designed to bridge the gap between centralized exchanges (CEXs) and decentralized protocols. Unlike traditional platforms, zkExchange lets you: Trade without creating accounts or KYC. Access the best prices from multiple CEXs through advanced aggregation. Execute trades gas-free using cutting-edge technology. We prioritize security, usability, and efficiency to deliver a frictionless trading experience for both novice and professional traders. Officiel hjemmeside: https://zkexchange.org/ Hvidbog: https://docs.zkexchange.org/ Køb ZKEX nu!

zkExchange (ZKEX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for zkExchange (ZKEX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 130.63K $ 130.63K $ 130.63K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 130.63K $ 130.63K $ 130.63K Alle tiders Høj: $ 0.170424 $ 0.170424 $ 0.170424 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00130629 $ 0.00130629 $ 0.00130629 Få mere at vide om zkExchange (ZKEX) pris

zkExchange (ZKEX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for zkExchange (ZKEX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZKEX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZKEX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZKEX's tokenomics, kan du udforske ZKEX tokens live-pris!

