zJOE (ZJOE) Information Vector turns your PTP and JOE into productive assets by allowing you to convert them to xPTP and zJOE, which can then be staked to earn a share of Vector's performance fees. Vector utilizes the tokens converted on the platform to stake on Platypus / Trader Joe, accruing vePTP and veJOE into perpetuity since we will never sell. Our vePTP/veJOE balances are then used to boost stablecoin/LP yields on Vector, generating revenue for our protocol. xPTP and zJOE stakers receive ~66% of Vector's revenue, plus additional rewards via our governance token, VTX. Officiel hjemmeside: https://vectorfinance.io/ Hvidbog: https://docs.vectorfinance.io/

zJOE (ZJOE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for zJOE (ZJOE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.68M $ 2.68M $ 2.68M Samlet udbud $ 14.12M $ 14.12M $ 14.12M Cirkulerende forsyning $ 14.12M $ 14.12M $ 14.12M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.68M $ 2.68M $ 2.68M Alle tiders Høj: $ 0.839411 $ 0.839411 $ 0.839411 Alle tiders Lav: $ 0.087044 $ 0.087044 $ 0.087044 Nuværende pris: $ 0.189541 $ 0.189541 $ 0.189541 Få mere at vide om zJOE (ZJOE) pris

zJOE (ZJOE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for zJOE (ZJOE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZJOE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZJOE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZJOE's tokenomics, kan du udforske ZJOE tokens live-pris!

ZJOE Prisprediktion Vil du vide, hvor ZJOE måske er på vej hen? Vores ZJOE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

