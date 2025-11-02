UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Zivoe Vault pris i dag er 1.042 USD. Følg med i realtid ZVLT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ZVLT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Zivoe Vault pris i dag er 1.042 USD. Følg med i realtid ZVLT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ZVLT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ZVLT

ZVLT Prisinfo

Hvad er ZVLT

ZVLT Whitepaper

ZVLT Officiel hjemmeside

ZVLT Tokenomics

ZVLT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Zivoe Vault Logo

Zivoe Vault Pris (ZVLT)

Ikke noteret

1 ZVLT til USD direkte pris:

$1.042
$1.042$1.042
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Zivoe Vault (ZVLT) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:23:30 (UTC+8)

Zivoe Vault (ZVLT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 1.028
$ 1.028$ 1.028

--

--

0.00%

0.00%

Zivoe Vault (ZVLT) realtidsprisen er $1.042. I løbet af de sidste 24 timer har ZVLT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ZVLTs højeste pris nogensinde er $ 1.046, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.028.

Når det gælder kortsigtet performance, ZVLT har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Zivoe Vault (ZVLT) Markedsinformation

$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M

--
----

$ 6.38M
$ 6.38M$ 6.38M

6.12M
6.12M 6.12M

6,118,611.30059534
6,118,611.30059534 6,118,611.30059534

Den nuværende markedsværdi på Zivoe Vault er $ 6.30M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ZVLT er 6.12M, med et samlet udbud på 6118611.30059534. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.38M.

Zivoe Vault (ZVLT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Zivoe Vault til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Zivoe Vault til USD $ 0.0000000000.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Zivoe Vault til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Zivoe Vault til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ 0.00000000000.00%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Zivoe Vault (ZVLT)

Zivoe is a Real World Asset (RWA) protocol tokenizing consumer credit.

zVLT (Zivoe Vault) is Zivoe’s flagship tokenized product. It offers qualified purchasers exposure to a professionally managed portfolio of consumer loans. The loans backing zVLT typically range between $2,000 to $10,000 in notional size and are extended to borrowers across the North American region.

zVLT is a yield-bearing token, meaning that it delivers returns through price appreciation. As borrowers make interest payments, the underlying loan portfolio grows in value—reflected by a steadily increasing token price.

The strategy seeks net annual returns of 14–17% APY, and is run by a team that has decades of experience managing credit risk at leading financial institutions and DeFi protocols including JP Morgan Chase, Wells Fargo, Capital One, and Maple Finance.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Zivoe Vault (ZVLT) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Zivoe Vault Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Zivoe Vault (ZVLT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Zivoe Vault (ZVLT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Zivoe Vault.

Tjek Zivoe Vault prisprediktion nu!

ZVLT til lokale valutaer

Zivoe Vault (ZVLT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Zivoe Vault (ZVLT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ZVLT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Zivoe Vault (ZVLT)

Hvor meget er Zivoe Vault (ZVLT) værd i dag?
Den direkte ZVLT pris i USD er 1.042 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ZVLT til USD pris?
Den aktuelle pris på ZVLTtil USD er $ 1.042. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Zivoe Vault?
Markedsværdien for ZVLT er $ 6.30M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ZVLT?
Den cirkulerende forsyning af ZVLT er 6.12M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ZVLT?
ZVLT opnåede en ATH-pris på 1.046 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ZVLT?
ZVLT så en ATL-pris på 1.028 USD.
Hvad er handelsvolumen for ZVLT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ZVLT er -- USD.
Bliver ZVLT højere i år?
ZVLT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ZVLT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:23:30 (UTC+8)

Zivoe Vault (ZVLT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,997.90
$109,997.90$109,997.90

-0.26%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,868.83
$3,868.83$3,868.83

-0.68%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03060
$0.03060$0.03060

+1.83%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.09
$185.09$185.09

-0.71%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

-0.01%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,997.90
$109,997.90$109,997.90

-0.26%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,868.83
$3,868.83$3,868.83

-0.68%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.09
$185.09$185.09

-0.71%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.41
$71.41$71.41

+0.70%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.579
$19.579$19.579

+2.47%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07597
$0.07597$0.07597

+51.94%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0042005
$0.0042005$0.0042005

+105.93%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005720
$0.00005720$0.00005720

+94.42%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000276
$0.000276$0.000276

+61.40%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004912
$0.0000000000004912$0.0000000000004912

+62.91%