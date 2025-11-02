Zirodelta (ZDLT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00256326 $ 0.00256326 $ 0.00256326 24H lav $ 0.00291664 $ 0.00291664 $ 0.00291664 24H høj 24H lav $ 0.00256326$ 0.00256326 $ 0.00256326 24H høj $ 0.00291664$ 0.00291664 $ 0.00291664 All Time High $ 0.00822159$ 0.00822159 $ 0.00822159 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.21% Prisændring (1D) -11.18% Prisændring (7D) +26.24% Prisændring (7D) +26.24%

Zirodelta (ZDLT) realtidsprisen er $0.00256349. I løbet af de sidste 24 timer har ZDLT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00256326 og et højdepunkt på $ 0.00291664, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ZDLTs højeste pris nogensinde er $ 0.00822159, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, ZDLT har ændret sig med -0.21% i løbet af den sidste time, -11.18% i løbet af 24 timer og +26.24% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Zirodelta (ZDLT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.56M$ 2.56M $ 2.56M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.56M$ 2.56M $ 2.56M Cirkulationsforsyning 999.91M 999.91M 999.91M Samlet Udbud 999,912,657.127794 999,912,657.127794 999,912,657.127794

Den nuværende markedsværdi på Zirodelta er $ 2.56M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ZDLT er 999.91M, med et samlet udbud på 999912657.127794. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.56M.