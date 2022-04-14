ZIPPY ($ZIPPY) Tokenomics Få vigtig indsigt i ZIPPY ($ZIPPY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ZIPPY ($ZIPPY) Information Zippy is first cat memecoin on Abstract chain. Zippy is about education, inspiration, advocating for PVE enviroment and building simple fun games. First game Call of Zippy is ready to play. One of major goals is to share Zippy's experience with new consumers on Abstract. Streaming on the ABS.XYZ portal is great channel where we can educate about TA patterns, wallet creation, support independant NFT artists, invite CT KOLs as guests with Zippy filter, and many other things. Officiel hjemmeside: https://www.zippycoin.fun/ Køb $ZIPPY nu!

ZIPPY ($ZIPPY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ZIPPY ($ZIPPY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 49.10K $ 49.10K $ 49.10K Samlet udbud $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Cirkulerende forsyning $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 49.10K $ 49.10K $ 49.10K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om ZIPPY ($ZIPPY) pris

ZIPPY ($ZIPPY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ZIPPY ($ZIPPY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $ZIPPY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $ZIPPY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $ZIPPY's tokenomics, kan du udforske $ZIPPY tokens live-pris!

$ZIPPY Prisprediktion Vil du vide, hvor $ZIPPY måske er på vej hen? Vores $ZIPPY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $ZIPPY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!