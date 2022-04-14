Zipmex (ZMT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Zipmex (ZMT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Zipmex (ZMT) Information ZMT is a ERC-20 token custodised on BitGo created and governed by Zipmex, a digital assets exchange and investment platform. ZMT is designed to be used mainly within the Zipmex ecosystem. Holders of ZMT will receive a boost on earnings from digital assets stored in Zipmex and can receive reduced transaction fees when trading on the Zipmex platform. ZMT is also designed to facilitate payments within Thailand with ZipPay, which will be rolled out in Q4 2021. Holders of ZMT can make electronic payments with ZMT using QR codes at stores in Thailand and receive cashbacks and rebates with every payment. Officiel hjemmeside: https://trade.zipmex.com/trade/BTCUSD Køb ZMT nu!

Zipmex (ZMT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zipmex (ZMT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 139.96K $ 139.96K $ 139.96K Samlet udbud $ 199.53M $ 199.53M $ 199.53M Cirkulerende forsyning $ 88.57M $ 88.57M $ 88.57M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 315.29K $ 315.29K $ 315.29K Alle tiders Høj: $ 5.88 $ 5.88 $ 5.88 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00158017 $ 0.00158017 $ 0.00158017 Få mere at vide om Zipmex (ZMT) pris

Zipmex (ZMT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zipmex (ZMT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZMT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZMT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZMT's tokenomics, kan du udforske ZMT tokens live-pris!

