Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Zillion Aakar XO (ZILLIONXO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Information ZILLIONXO is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain. As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms. The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. ZILLIONXO is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments ZILLIONXO aim is to be a community governed decentralised platform that eliminates third-party platforms charges such as Software as a service, transactional platforms, and high fee payment gateways. ZILLIONXO will enable direct real-time peer-to-peer business and consumer connectivity, service delivery, and low fee stable currency and Cryptocurrency payment processing at a fraction of a cost. It will enable free cross-chain asset transfer for retail payments and rewards. ZILLIONXO is all in one decentralised platform will enable small retailers to create free online stores with one click and connect with consumers in real-time without needing the third-party platform. The platform will enable real-time business payment settlement. The platform will charge a fixed transaction fee of 0.57%, whereas token holder will only pay 0.47%. ZILLIONXO will be the blockchain for e-commerce and point of sale transactions. ZILLIONXO Mobile application will be integrated with stable currency infrastrcuture to process low fee payments. Officiel hjemmeside: https://www.zillionxo.io/ Køb ZILLIONXO nu!

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zillion Aakar XO (ZILLIONXO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 29.39K $ 29.39K $ 29.39K Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 16.34M $ 16.34M $ 16.34M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 37.77K $ 37.77K $ 37.77K Alle tiders Høj: $ 0.772264 $ 0.772264 $ 0.772264 Alle tiders Lav: $ 0.0016432 $ 0.0016432 $ 0.0016432 Nuværende pris: $ 0.00179834 $ 0.00179834 $ 0.00179834 Få mere at vide om Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) pris

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZILLIONXO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZILLIONXO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZILLIONXO's tokenomics, kan du udforske ZILLIONXO tokens live-pris!

ZILLIONXO Prisprediktion Vil du vide, hvor ZILLIONXO måske er på vej hen? Vores ZILLIONXO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZILLIONXO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!