Ziktalk (ZIK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ziktalk (ZIK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ziktalk (ZIK) Information Ziktalk is Web 3.0 short video platform with over 700,000 users that allows content creators and consumers to earn ZIK tokens for interactions within the app through the concept of Social Mining that rewards users for contributions that benefit the growth of the ecosystem. Ziktalk provides monetization opportunities to 98% of the content creators earning below the poverty line and users in developing nations. Officiel hjemmeside: https://www.ziktalk.com/ Hvidbog: https://ziktalk.com/Ziktalk_Whitepaper_Web_3.0_Social_Platform_v2.5.pdf Køb ZIK nu!

Ziktalk (ZIK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ziktalk (ZIK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 215.74K $ 215.74K $ 215.74K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 461.76M $ 461.76M $ 461.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 467.21K $ 467.21K $ 467.21K Alle tiders Høj: $ 0.11414 $ 0.11414 $ 0.11414 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00046721 $ 0.00046721 $ 0.00046721 Få mere at vide om Ziktalk (ZIK) pris

Ziktalk (ZIK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ziktalk (ZIK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZIK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZIK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZIK's tokenomics, kan du udforske ZIK tokens live-pris!

ZIK Prisprediktion Vil du vide, hvor ZIK måske er på vej hen? Vores ZIK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZIK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!