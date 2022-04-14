Zeus Network zBTC (ZBTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Zeus Network zBTC (ZBTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Zeus Network zBTC (ZBTC) Information zBTC is an on-chain, 1:1 pegged representation of Bitcoin on Solana, validated by the decentralized infrastructure of Zeus Network and minted through its first dApp, APOLLO. Unlike traditional wrapped BTC solutions that rely on custodians, zBTC is fully permissionless and decentralized. All activity is transparently verifiable via ZeusScan, which also serves as Zeus Network’s official interaction explorer and Bitcoin proof of reserve system. This enables users to interact with zBTC trustlessly while retaining control of their assets. Officiel hjemmeside: https://btc.apollodex.io/ Køb ZBTC nu!

Zeus Network zBTC (ZBTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zeus Network zBTC (ZBTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 33.84M $ 33.84M $ 33.84M Samlet udbud $ 284.24 $ 284.24 $ 284.24 Cirkulerende forsyning $ 284.24 $ 284.24 $ 284.24 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 33.84M $ 33.84M $ 33.84M Alle tiders Høj: $ 123,873 $ 123,873 $ 123,873 Alle tiders Lav: $ 74,576 $ 74,576 $ 74,576 Nuværende pris: $ 118,835 $ 118,835 $ 118,835 Få mere at vide om Zeus Network zBTC (ZBTC) pris

Zeus Network zBTC (ZBTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zeus Network zBTC (ZBTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZBTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZBTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZBTC's tokenomics, kan du udforske ZBTC tokens live-pris!

ZBTC Prisprediktion Vil du vide, hvor ZBTC måske er på vej hen? Vores ZBTC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZBTC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!