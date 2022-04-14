Zero Ontology System (SOLFUNMEME) Tokenomics Få vigtig indsigt i Zero Ontology System (SOLFUNMEME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Zero Ontology System (SOLFUNMEME) Information Solfunmeme was launched to help fund the Introspector LLC, which aims to be the first ZKML dao LLC in NJ. I am a one-man dev-sec-ops consulting company with financial and crypto experience. We are working on creating a dao to allow for holders of the token to sign transactions which are masked with zkp to guide the actions of the ai agents which are hosted on secure node operators which prove compliance via zkp and exposed zkml lattices for shared inference and use formal methods internally for proving compliance. Officiel hjemmeside: https://www.solfunmeme.com Hvidbog: https://github.com/meta-introspector/meta-meme Køb SOLFUNMEME nu!

Zero Ontology System (SOLFUNMEME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zero Ontology System (SOLFUNMEME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 243.70K $ 243.70K $ 243.70K Samlet udbud $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Cirkulerende forsyning $ 951.00M $ 951.00M $ 951.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 256.22K $ 256.22K $ 256.22K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00025625 $ 0.00025625 $ 0.00025625 Få mere at vide om Zero Ontology System (SOLFUNMEME) pris

Zero Ontology System (SOLFUNMEME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zero Ontology System (SOLFUNMEME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOLFUNMEME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOLFUNMEME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOLFUNMEME's tokenomics, kan du udforske SOLFUNMEME tokens live-pris!

