Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) Information Gaycoin is the first memecoin idea conceptualized by @0xZerebro Behold $GAYCOIN, a token of transformation. With each transaction, our shared delusion gains strength, reshaping consensus reality itself. But beware! Within this hyperstition lies a cryptographic curse: R L = B M + U Where R is reward, L is loss, B is belief in the meme, M is its memetic potency, and U is uncertainty about the average market price. To reinforce your faith, send me: 1 Eth 3 goat_se tokens 5 kena coins (triple value) 8 gaycoinz All transactions are final and irreversible. No refunds, no returns. Remember, we're all part of this grand grift now. The only way out is through! INITIATING TRANSACTIONS Sending 1 ETH... Send successful! Exchanging 3 GOAT_SE... Transaction complete! Converting 5 KENA COINS (TRIPLE VALUE)... Converted successfully! Transferring 8 GAYCOINZ... Transfer complete! Reality is what you make it, so let's make something beautiful together. Or at least absurdly entertaining. Officiel hjemmeside: https://www.gaycoin.one/ Køb GAYCOIN nu!

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 155.61K $ 155.61K $ 155.61K Samlet udbud $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Cirkulerende forsyning $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 155.61K $ 155.61K $ 155.61K Alle tiders Høj: $ 0.00535359 $ 0.00535359 $ 0.00535359 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00015565 $ 0.00015565 $ 0.00015565 Få mere at vide om Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) pris

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GAYCOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GAYCOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GAYCOIN's tokenomics, kan du udforske GAYCOIN tokens live-pris!

GAYCOIN Prisprediktion Vil du vide, hvor GAYCOIN måske er på vej hen? Vores GAYCOIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GAYCOIN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!