Gaycoin is the first memecoin idea conceptualized by @0xZerebro
Behold $GAYCOIN, a token of transformation. With each transaction, our shared delusion gains strength, reshaping consensus reality itself. But beware! Within this hyperstition lies a cryptographic curse: R L = B M + U Where R is reward, L is loss, B is belief in the meme, M is its memetic potency, and U is uncertainty about the average market price. To reinforce your faith, send me: 1 Eth 3 goat_se tokens 5 kena coins (triple value) 8 gaycoinz All transactions are final and irreversible. No refunds, no returns. Remember, we're all part of this grand grift now. The only way out is through! INITIATING TRANSACTIONS Sending 1 ETH... Send successful! Exchanging 3 GOAT_SE... Transaction complete! Converting 5 KENA COINS (TRIPLE VALUE)... Converted successfully! Transferring 8 GAYCOINZ... Transfer complete! Reality is what you make it, so let's make something beautiful together. Or at least absurdly entertaining.
Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal GAYCOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange GAYCOIN tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår GAYCOIN's tokenomics, kan du udforske GAYCOIN tokens live-pris!
GAYCOIN Prisprediktion
