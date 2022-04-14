ZENZO (ZNZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i ZENZO (ZNZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ZENZO (ZNZ) Information ZENZO is a all-encompassing ecosystem designed specifically for gamers and game developers. The foundation is the dedicated Proof of Stake gaming blockchain, known as ZENZO Blockchain. The multi-faceted driving force within this network is the ZENZO Coin, known as ZNZ. The primary vision is to facilitate adoption and awareness of both blockchain and cryptocurrency in the gaming industry. Within the Ecosystem, there are primarily 4 different elements: ZENZO Core (Blockchain, Coin, Wallet), ZENZO Arcade (Digital Marketplace), ZENZO Forge (Scalable Mesh Network), and the ZENZO Hatchery (Game Incubator). Each one of these elements offers a unique and separate approach to solve specific problems, while supporting the other elements. To learn more about the benefits of each of these elements, please visit the official website, https://zenzo.io. Officiel hjemmeside: http://www.zenzo.io Køb ZNZ nu!

ZENZO (ZNZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ZENZO (ZNZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.42K $ 13.42K $ 13.42K Samlet udbud $ 83.00M $ 83.00M $ 83.00M Cirkulerende forsyning $ 28.61M $ 28.61M $ 28.61M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 38.93K $ 38.93K $ 38.93K Alle tiders Høj: $ 3.34 $ 3.34 $ 3.34 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00046904 $ 0.00046904 $ 0.00046904 Få mere at vide om ZENZO (ZNZ) pris

ZENZO (ZNZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ZENZO (ZNZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZNZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZNZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZNZ's tokenomics, kan du udforske ZNZ tokens live-pris!

