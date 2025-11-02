Zentra (ZNTR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +4.89% Prisændring (1D) +2.92% Prisændring (7D) -1.74% Prisændring (7D) -1.74%

Zentra (ZNTR) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har ZNTR handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ZNTRs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, ZNTR har ændret sig med +4.89% i løbet af den sidste time, +2.92% i løbet af 24 timer og -1.74% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Zentra (ZNTR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 18.49K$ 18.49K $ 18.49K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 18.49K$ 18.49K $ 18.49K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Zentra er $ 18.49K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ZNTR er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 18.49K.