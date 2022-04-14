Zenrock BTC (ZENBTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Zenrock BTC (ZENBTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Zenrock BTC (ZENBTC) Information zenBTC is a fully decentralized wrapped Bitcoin product with built-in native yield, that launched in early 2025. Positioned at the crossroads of two major ecosystems—wrapped Bitcoin solutions and liquid restaking tokens—zenBTC redefines Bitcoin interoperability and utility in DeFi. zenBTC leverages Zenrock’s proprietary distributed MPC (dMPC) technology to eliminate centralized control over locked Bitcoin. dMPC is an advanced security layer that gives users direct, permissionless control over their digital assets. While traditional MPC is a proven, institutional-grade cryptographic standard, dMPC represents the next evolution of this technology. It is fully decentralized and operates on-chain. With dMPC, key shards are distributed across a network of independent third-party node operators, ensuring that no single entity ever holds the complete private key. Only the initial user can make a key request and complete transaction signings. This eliminates risks associated with centralized custody and the need for institutional trust. When minting zenBTC tokens, deposited Bitcoin remains locked on the Bitcoin blockchain, untouched until zenBTC is redeemed. zenBTC’s dMPC security is underpinned by Zenrock’s native utility and governance token, $ROCK, which serves as the foundation of the entire Zenrock ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.zenbtc.io Hvidbog: https://www.zenrockfoundation.io/documents Køb ZENBTC nu!

Zenrock BTC (ZENBTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zenrock BTC (ZENBTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 119.21M $ 119.21M $ 119.21M Samlet udbud $ 1.00K $ 1.00K $ 1.00K Cirkulerende forsyning $ 1.00K $ 1.00K $ 1.00K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 119.21M $ 119.21M $ 119.21M Alle tiders Høj: $ 125,009 $ 125,009 $ 125,009 Alle tiders Lav: $ 96,859 $ 96,859 $ 96,859 Nuværende pris: $ 119,459 $ 119,459 $ 119,459 Få mere at vide om Zenrock BTC (ZENBTC) pris

Zenrock BTC (ZENBTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zenrock BTC (ZENBTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZENBTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZENBTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZENBTC's tokenomics, kan du udforske ZENBTC tokens live-pris!

