ZENKOKU (CDB) Tokenomics Få vigtig indsigt i ZENKOKU (CDB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ZENKOKU (CDB) Information We are building ZENKOKU ($CDB) — a utility-focused token project on Solana that integrates blockchain with Japan’s national-scale corporate data and financial infrastructure. Our goal is to provide real-world utility to a Web3 token, allowing it to be used for: 1.Press release payments by businesses 2.B2B settlements via on-chain corporate identity verification 3.Governance voting for ecosystem development 4.A Solana-native fundraising platform for Japanese startups ZENKOKU leverages a database of over 2400+ verified companies across Japan and aims to make Web3 accessible to traditional enterprises. All $CDB transactions will be recorded on Solana, bringing transparency and accountability. Additionally, we are developing a token burn and reward mechanism that redistributes value to long-term holders and incentivizes real business use. Our mission is to bridge Japan’s traditional corporate world and the decentralized economy through practical blockchain applications, starting with $CDB as a gateway. Officiel hjemmeside: https://companydata.tsujigawa.com/ Hvidbog: https://companydata.tsujigawa.com/zenkoku-cdb-whitepaper/ Køb CDB nu!

ZENKOKU (CDB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ZENKOKU (CDB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 423.75K $ 423.75K $ 423.75K Samlet udbud $ 968.35M $ 968.35M $ 968.35M Cirkulerende forsyning $ 968.35M $ 968.35M $ 968.35M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 423.75K $ 423.75K $ 423.75K Alle tiders Høj: $ 0.00397408 $ 0.00397408 $ 0.00397408 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00043777 $ 0.00043777 $ 0.00043777 Få mere at vide om ZENKOKU (CDB) pris

ZENKOKU (CDB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ZENKOKU (CDB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CDB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CDB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CDB's tokenomics, kan du udforske CDB tokens live-pris!

CDB Prisprediktion Vil du vide, hvor CDB måske er på vej hen? Vores CDB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CDB Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!