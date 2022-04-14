Zeitgeist (ZTG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Zeitgeist (ZTG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Zeitgeist (ZTG) Information Zeitgeist is a decentralized prediction market protocol. Built in Substrate, it is a live parachain of Kusama (the sister chain of Polkadot). Zeitgeist is building an application that not only allows users to make various predictions on numerous markets, but also allows for them to create their own markets - with a full SDK being made available for software developers. In addition to a holistic Prediction Market offering, Zeitgeist also plans to implement the “futarchy form of governance” to its blockchain protocol: A governance model proposed by economist Robin Hanson whereby decisions are arrived via prediction markets as opposed to traditional “one man one vote” democratic consensus. Officiel hjemmeside: https://zeitgeist.pm/ Køb ZTG nu!

Zeitgeist (ZTG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zeitgeist (ZTG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 550.73K $ 550.73K $ 550.73K Samlet udbud $ 115.42M $ 115.42M $ 115.42M Cirkulerende forsyning $ 92.14M $ 92.14M $ 92.14M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 689.92K $ 689.92K $ 689.92K Alle tiders Høj: $ 0.325145 $ 0.325145 $ 0.325145 Alle tiders Lav: $ 0.00561465 $ 0.00561465 $ 0.00561465 Nuværende pris: $ 0.00597488 $ 0.00597488 $ 0.00597488 Få mere at vide om Zeitgeist (ZTG) pris

Zeitgeist (ZTG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zeitgeist (ZTG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZTG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZTG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZTG's tokenomics, kan du udforske ZTG tokens live-pris!

