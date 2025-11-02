Zedxion USDZ (USDZ) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24H lav $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 24H høj 24H lav $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 24H høj $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 All Time High $ 2.75$ 2.75 $ 2.75 Laveste pris $ 0.907801$ 0.907801 $ 0.907801 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) +0.13% Prisændring (7D) +0.55% Prisændring (7D) +0.55%

Zedxion USDZ (USDZ) realtidsprisen er $1.006. I løbet af de sidste 24 timer har USDZ handlet mellem et lavpunkt på $ 1.001 og et højdepunkt på $ 1.009, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. USDZs højeste pris nogensinde er $ 2.75, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.907801.

Når det gælder kortsigtet performance, USDZ har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, +0.13% i løbet af 24 timer og +0.55% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Zedxion USDZ (USDZ) Markedsinformation

Markedsværdi $ 8.79M$ 8.79M $ 8.79M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 87.50B$ 87.50B $ 87.50B Cirkulationsforsyning 8.74M 8.74M 8.74M Samlet Udbud 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Zedxion USDZ er $ 8.79M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af USDZ er 8.74M, med et samlet udbud på 87000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 87.50B.