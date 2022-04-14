Zeck Murris (ZECK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Zeck Murris (ZECK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Zeck Murris (ZECK) Information Zeck Murris is a memecoin on the Solana ecosystem, portrayed after Zack Morris, a famous retail investor who helped millions of other retail investors around the world. The purpose of the memecoin is to spread the news of Zack in an enjoyable manner. Officiel hjemmeside: https://www.zecketteck.xyz/ Hvidbog: https://www.zecketteck.xyz/ Køb ZECK nu!

Zeck Murris (ZECK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zeck Murris (ZECK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.81K $ 9.81K $ 9.81K Samlet udbud $ 973.80M $ 973.80M $ 973.80M Cirkulerende forsyning $ 973.80M $ 973.80M $ 973.80M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.81K $ 9.81K $ 9.81K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Zeck Murris (ZECK) pris

Zeck Murris (ZECK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zeck Murris (ZECK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZECK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZECK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZECK's tokenomics, kan du udforske ZECK tokens live-pris!

