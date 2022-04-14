ZEAL (ZEAL) Tokenomics Få vigtig indsigt i ZEAL (ZEAL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ZEAL (ZEAL) Information Zealous Swap is the first automated market maker (AMM) decentralized exchange (DEX) on the Kaspa blockchain, designed to bring fast, secure, and capital-efficient trading to the ecosystem. The platform introduces several innovative features, including an NFT-based fee system that allows users to unlock trading benefits, protocol-owned liquidity (POL) for long-term sustainability, an on-chain insurance fund for user protection, and a modular fee engine that adapts to different trading needs. Zealous Swap aims to become the default liquidity layer on Kaspa, supporting a thriving DeFi ecosystem with user-first design and scalable infrastructure. Officiel hjemmeside: https://www.zealousswap.com/ Hvidbog: https://github.com/zealousswap/whitepaper Køb ZEAL nu!

ZEAL (ZEAL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ZEAL (ZEAL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.69M $ 5.69M $ 5.69M Samlet udbud $ 240.00M $ 240.00M $ 240.00M Cirkulerende forsyning $ 51.10M $ 51.10M $ 51.10M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.72M $ 26.72M $ 26.72M Alle tiders Høj: $ 0.199965 $ 0.199965 $ 0.199965 Alle tiders Lav: $ 0.02501069 $ 0.02501069 $ 0.02501069 Nuværende pris: $ 0.111134 $ 0.111134 $ 0.111134 Få mere at vide om ZEAL (ZEAL) pris

ZEAL (ZEAL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ZEAL (ZEAL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZEAL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZEAL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZEAL's tokenomics, kan du udforske ZEAL tokens live-pris!

