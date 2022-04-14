ZAZU (ZAZU) Tokenomics Få vigtig indsigt i ZAZU (ZAZU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ZAZU (ZAZU) Information Meet ZAZU, the fearless feline of the SOL blockchain. ZAZU coin embodies the spirit of independence and resilience, just like its namesake. Powered by a community-driven ethos, ZAZU stands tall, unapologetically defying norms and forging its path. Join the rebellion with ZAZU and embrace a coin that's as bold and unyielding as its namesake. Officiel hjemmeside: https://www.zazuthecat.com/ Køb ZAZU nu!

ZAZU (ZAZU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ZAZU (ZAZU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 68.53K $ 68.53K $ 68.53K Samlet udbud $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Cirkulerende forsyning $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 68.53K $ 68.53K $ 68.53K Alle tiders Høj: $ 0.00411371 $ 0.00411371 $ 0.00411371 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om ZAZU (ZAZU) pris

ZAZU (ZAZU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ZAZU (ZAZU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZAZU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZAZU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZAZU's tokenomics, kan du udforske ZAZU tokens live-pris!

ZAZU Prisprediktion Vil du vide, hvor ZAZU måske er på vej hen? Vores ZAZU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZAZU Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!