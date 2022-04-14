ZARP Stablecoin (ZARP) Tokenomics Få vigtig indsigt i ZARP Stablecoin (ZARP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ZARP Stablecoin (ZARP) Information ZARP is a collateralised stablecoin pegged to the price of the South African Rand with treasury managed by Old Mutual Wealth. Officiel hjemmeside: https://zarp.cash Køb ZARP nu!

ZARP Stablecoin (ZARP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ZARP Stablecoin (ZARP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.59M $ 3.59M $ 3.59M Samlet udbud $ 63.85M $ 63.85M $ 63.85M Cirkulerende forsyning $ 63.85M $ 63.85M $ 63.85M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.59M $ 3.59M $ 3.59M Alle tiders Høj: $ 0.058997 $ 0.058997 $ 0.058997 Alle tiders Lav: $ 0.04593778 $ 0.04593778 $ 0.04593778 Nuværende pris: $ 0.05619 $ 0.05619 $ 0.05619 Få mere at vide om ZARP Stablecoin (ZARP) pris

ZARP Stablecoin (ZARP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ZARP Stablecoin (ZARP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZARP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZARP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZARP's tokenomics, kan du udforske ZARP tokens live-pris!

