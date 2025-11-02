ZARO Coin (ZARO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0.00162395 $ 0.00162395 $ 0.00162395 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0.00162395$ 0.00162395 $ 0.00162395 All Time High $ 0.00162395$ 0.00162395 $ 0.00162395 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.02% Prisændring (1D) -4.63% Prisændring (7D) -1.47% Prisændring (7D) -1.47%

ZARO Coin (ZARO) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har ZARO handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0.00162395, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ZAROs højeste pris nogensinde er $ 0.00162395, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, ZARO har ændret sig med +0.02% i løbet af den sidste time, -4.63% i løbet af 24 timer og -1.47% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ZARO Coin (ZARO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 697.59K$ 697.59K $ 697.59K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 989.66K$ 989.66K $ 989.66K Cirkulationsforsyning 704.87M 704.87M 704.87M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på ZARO Coin er $ 697.59K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ZARO er 704.87M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 989.66K.