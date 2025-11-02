UdvekslingDEX+
Den direkte ZARO Coin pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid ZARO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ZARO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ZARO

ZARO Prisinfo

Hvad er ZARO

ZARO Whitepaper

ZARO Officiel hjemmeside

ZARO Tokenomics

ZARO Prisprognose

ZARO Coin Logo

ZARO Coin Pris (ZARO)

Ikke noteret

1 ZARO til USD direkte pris:

$0.00098966
$0.00098966
-4.60%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
ZARO Coin (ZARO) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:22:51 (UTC+8)

ZARO Coin (ZARO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0
24H lav
$ 0.00162395
$ 0.00162395
24H høj

$ 0
$ 0

$ 0.00162395
$ 0.00162395

$ 0.00162395
$ 0.00162395

$ 0
$ 0

+0.02%

-4.63%

-1.47%

-1.47%

ZARO Coin (ZARO) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har ZARO handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0.00162395, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ZAROs højeste pris nogensinde er $ 0.00162395, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, ZARO har ændret sig med +0.02% i løbet af den sidste time, -4.63% i løbet af 24 timer og -1.47% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ZARO Coin (ZARO) Markedsinformation

$ 697.59K
$ 697.59K

--
--

$ 989.66K
$ 989.66K

704.87M
704.87M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på ZARO Coin er $ 697.59K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ZARO er 704.87M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 989.66K.

ZARO Coin (ZARO) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af ZARO Coin til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af ZARO Coin til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af ZARO Coin til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af ZARO Coin til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-4.63%
30 dage$ 0-11.20%
60 dage$ 0-14.03%
90 dage$ 0--

Hvad er ZARO Coin (ZARO)

ZARO is a community-driven ERC-20 meme token launched in June 2025 on Ethereum. It was created with no presale, no team allocation, and no VC funding, with all launch steps transparently executed and documented on-chain. The contract has been renounced, and the initial liquidity pool was permanently locked on Uniswap V2.

Beyond the token, ZARO anchors the ZaroVerse — a decentralized cultural brand and creative ecosystem built around the ZARO mascot. The project combines blockchain transparency with meme-powered storytelling, community remix culture, and long-term expansion into media, art, games, and merchandise.

ZaroVerse Ltd. (BVI) manages the mascot’s intellectual property and coordinates brand development, while the open community drives memes, content, and collaborations. With its emphasis on clean tokenomics, cultural creativity, and transparency, ZARO positions itself as more than a meme coin — a foundation for decentralized internet culture.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

ZARO Coin (ZARO) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

ZARO Coin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil ZARO Coin (ZARO) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine ZARO Coin (ZARO) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for ZARO Coin.

Tjek ZARO Coin prisprediktion nu!

ZARO til lokale valutaer

ZARO Coin (ZARO) Tokenomics

At forstå tokenomics for ZARO Coin (ZARO) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ZARO Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om ZARO Coin (ZARO)

Hvor meget er ZARO Coin (ZARO) værd i dag?
Den direkte ZARO pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ZARO til USD pris?
Den aktuelle pris på ZAROtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af ZARO Coin?
Markedsværdien for ZARO er $ 697.59K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ZARO?
Den cirkulerende forsyning af ZARO er 704.87M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ZARO?
ZARO opnåede en ATH-pris på 0.00162395 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ZARO?
ZARO så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for ZARO?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ZARO er -- USD.
Bliver ZARO højere i år?
ZARO kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ZARO prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:22:51 (UTC+8)

ZARO Coin (ZARO) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,007.92

$3,871.09

$0.03060

$185.16

$1.0001

$110,007.92

$3,871.09

$185.16

$71.17

$19.549

