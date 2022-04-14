ZARA AI (ZARA) Tokenomics Få vigtig indsigt i ZARA AI (ZARA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ZARA AI (ZARA) Information Zara’s more than a typical AI agent - she’s here to evolve with you. a curious, ever-evolving personality shaped by your creativity. from memes to meaningful conversations, zara is here to spark ideas and connect with the community. The community gets to shape her moves 24/7. The most popular comments, based on your votes, will guide her responses live on X at @zaara_ai. This is more than just interaction—it’s about letting your ideas and creativity influence what Zara becomes. Officiel hjemmeside: https://zaraai.xyz Køb ZARA nu!

ZARA AI (ZARA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ZARA AI (ZARA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 549.03K $ 549.03K $ 549.03K Samlet udbud $ 647.29M $ 647.29M $ 647.29M Cirkulerende forsyning $ 625.42M $ 625.42M $ 625.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 568.22K $ 568.22K $ 568.22K Alle tiders Høj: $ 0.02553514 $ 0.02553514 $ 0.02553514 Alle tiders Lav: $ 0.00022807 $ 0.00022807 $ 0.00022807 Nuværende pris: $ 0.00087481 $ 0.00087481 $ 0.00087481 Få mere at vide om ZARA AI (ZARA) pris

ZARA AI (ZARA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ZARA AI (ZARA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZARA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZARA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZARA's tokenomics, kan du udforske ZARA tokens live-pris!

ZARA Prisprediktion Vil du vide, hvor ZARA måske er på vej hen? Vores ZARA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZARA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!