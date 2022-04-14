ZAPO AI (ZAPO) Tokenomics Få vigtig indsigt i ZAPO AI (ZAPO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ZAPO AI (ZAPO) Information The first deflationary utility meme on Tron with a fully working product from launch day. We are bringing liquidity into the Tron ecosystem with our Bridge. You can swap any assets from 30+ chains into Tron and all the top tron memes. All fees collected will be used to buy back the token and send it to Justin Suns wallet. We got this inspiration from the SunPump model. Everything stays in the ecosystem! Officiel hjemmeside: https://www.zapomeme.com/ Køb ZAPO nu!

ZAPO AI (ZAPO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ZAPO AI (ZAPO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 254.69K Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 254.69K Alle tiders Høj: $ 0.00339018 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00025469

ZAPO AI (ZAPO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ZAPO AI (ZAPO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZAPO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZAPO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZAPO's tokenomics, kan du udforske ZAPO tokens live-pris!

