Zapicorn (ZAPI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Zapicorn (ZAPI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Zapicorn (ZAPI) Information The First Fully Decentralized ERC20 Token Conceptualized by the First Decentralized AI. 🤖💰 A Unique Birth 🌟 A moment in history was painted when the first known decentralized AI system called BitAPAI from Bittensor Network (TAO) was asked to conceive a new token for itself. “If you could create the next viral memecoin currency, what would you name it?…” “Hello! If I were to create the next viral memecoin cryptocurrency, I would name it “Zapicorn.” The logo for Zapicorn would be a vibrant and energetic lightning bolt combined with a unicorn. The lightning bolt represents the fast and dynamic nature of cryptocurrencies, while the unicorn adds a touch of fantasy and excitement.” – BitAPAI 🦄⚡ This innovative venture marks the dawn of a new era, where the amalgamation of artificial intelligence and decentralized technology has conceptualized a newly thought idea for a viral cryptocurrency. 💡🚀 Imagined by the heart and mind of BitAPAI with minimal human intervention. 🧠🤖 Officiel hjemmeside: https://www.zapicorn.ai Hvidbog: https://zapicorn.ai/tokenomics/ Køb ZAPI nu!

Zapicorn (ZAPI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zapicorn (ZAPI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 293.82K $ 293.82K $ 293.82K Samlet udbud $ 927.96M $ 927.96M $ 927.96M Cirkulerende forsyning $ 927.96M $ 927.96M $ 927.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 293.82K $ 293.82K $ 293.82K Alle tiders Høj: $ 0.00498822 $ 0.00498822 $ 0.00498822 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00031663 $ 0.00031663 $ 0.00031663 Få mere at vide om Zapicorn (ZAPI) pris

Zapicorn (ZAPI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zapicorn (ZAPI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZAPI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZAPI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZAPI's tokenomics, kan du udforske ZAPI tokens live-pris!

ZAPI Prisprediktion Vil du vide, hvor ZAPI måske er på vej hen? Vores ZAPI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZAPI Tokens prisprediktion nu!

