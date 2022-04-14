ZambesiGold (ZGD) Tokenomics Få vigtig indsigt i ZambesiGold (ZGD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ZambesiGold (ZGD) Information Zambesi Gold (Pty) Ltd is a mining company specialising in the acquisition and development of selected mining assets. This thriving business is backed by real gold, real people and real mining operations combined with real value. The team is headed by the CEO, Koos Van Straaten, arguably the best turn around mining specialist in Africa with 40 years of personal mining experience supported by an extremely competent team of mining experts. Zambesi Gold signifies an agreement between the Zambesi Token and its investors that no fractional lending will take place. The number of tokens will be fixed, preventing inflation, therefore a token's value will increase irrespective of the demand for the token or the gold price. The amount of gold backing for each token adds a corresponding monthly increase. The Zambesi Token, just like real gold is perfectly divisible, with historic and inherent value projected for the future. Similar to gold, the immutability of blockchain and the implementation of smart contracts ensure your ownership securely and transparently. The Zambesi Gold standard is a monetary system backed by the value of physical gold. Officiel hjemmeside: https://www.zambesigold.co.za/ Køb ZGD nu!

ZambesiGold (ZGD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ZambesiGold (ZGD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.26M Samlet udbud $ 177.00M Cirkulerende forsyning $ 41.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.57M Alle tiders Høj: $ 2.5 Alle tiders Lav: $ 0.01801056 Nuværende pris: $ 0.054041

ZambesiGold (ZGD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ZambesiGold (ZGD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZGD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZGD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZGD's tokenomics, kan du udforske ZGD tokens live-pris!

