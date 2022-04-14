Zack Morris (ZACK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Zack Morris (ZACK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Zack Morris (ZACK) Information Zack Morris is a renowned figure of wall street, known for making millions upon millions trading memes and squeezing shorts. The ultimate meme. Officiel hjemmeside: https://zackmorris.lol/ Køb ZACK nu!

Zack Morris (ZACK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zack Morris (ZACK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 277.70K $ 277.70K $ 277.70K Samlet udbud $ 865.46M $ 865.46M $ 865.46M Cirkulerende forsyning $ 865.46M $ 865.46M $ 865.46M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 277.70K $ 277.70K $ 277.70K Alle tiders Høj: $ 0.117303 $ 0.117303 $ 0.117303 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00032087 $ 0.00032087 $ 0.00032087 Få mere at vide om Zack Morris (ZACK) pris

Zack Morris (ZACK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zack Morris (ZACK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZACK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZACK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZACK's tokenomics, kan du udforske ZACK tokens live-pris!

