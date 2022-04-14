YUSD Stablecoin (YUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i YUSD Stablecoin (YUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

YUSD Stablecoin (YUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for YUSD Stablecoin (YUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.79M $ 11.79M $ 11.79M Samlet udbud $ 11.85M $ 11.85M $ 11.85M Cirkulerende forsyning $ 11.85M $ 11.85M $ 11.85M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.79M $ 11.79M $ 11.79M Alle tiders Høj: $ 4.17 $ 4.17 $ 4.17 Alle tiders Lav: $ 0.076939 $ 0.076939 $ 0.076939 Nuværende pris: $ 0.995257 $ 0.995257 $ 0.995257 Få mere at vide om YUSD Stablecoin (YUSD) pris

YUSD Stablecoin (YUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for YUSD Stablecoin (YUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YUSD's tokenomics, kan du udforske YUSD tokens live-pris!

