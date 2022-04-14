Yunki (YUNKI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Yunki (YUNKI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Yunki (YUNKI) Information Do you know YUNKI? The luckiest cat on the Solana blockchain. An old Chinese sage recites the legend that YUNKI invokes luck and fortune for every transaction it observes. Officiel hjemmeside: https://yunki.xyz Hvidbog: https://yunki.xyz Køb YUNKI nu!

Yunki (YUNKI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Yunki (YUNKI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.88K $ 7.88K $ 7.88K Samlet udbud $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B Cirkulerende forsyning $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.88K $ 7.88K $ 7.88K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Yunki (YUNKI) pris

Yunki (YUNKI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Yunki (YUNKI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YUNKI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YUNKI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YUNKI's tokenomics, kan du udforske YUNKI tokens live-pris!

