Yunai by Virtuals (YUNAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00331583 $ 0.00331583 $ 0.00331583 24H lav $ 0.00406333 $ 0.00406333 $ 0.00406333 24H høj 24H lav $ 0.00331583$ 0.00331583 $ 0.00331583 24H høj $ 0.00406333$ 0.00406333 $ 0.00406333 All Time High $ 0.00559535$ 0.00559535 $ 0.00559535 Laveste pris $ 0.00164325$ 0.00164325 $ 0.00164325 Prisændring (1H) -1.41% Prisændring (1D) +14.59% Prisændring (7D) -1.38% Prisændring (7D) -1.38%

Yunai by Virtuals (YUNAI) realtidsprisen er $0.00384278. I løbet af de sidste 24 timer har YUNAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00331583 og et højdepunkt på $ 0.00406333, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. YUNAIs højeste pris nogensinde er $ 0.00559535, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00164325.

Når det gælder kortsigtet performance, YUNAI har ændret sig med -1.41% i løbet af den sidste time, +14.59% i løbet af 24 timer og -1.38% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Yunai by Virtuals (YUNAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Yunai by Virtuals er $ 3.84M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af YUNAI er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.84M.